グローバルボーイズグループ・JO1とINIから選抜された12人で結成されたスペシャルユニット「JI BLUE」が10日、都内で行われたJFA・アディダス「サッカー日本代表 2026」キャンペーン共同発表会に出席。サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任することが発表された。JO1の川西拓実は、意気込みを語るとともに、応援している選手を明かした。

JO1の川西拓実

「JI BLUE」は、JO1とINIから選出されたサッカーを愛する12人で結成されたユニットで、メンバーは與那城奨、西洸人、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、田島将吾、高塚大夢、後藤威尊、川西拓実、金城碧海、佐野雄大、池崎理人(JO1、INI混合の生年月日順)。サッカーと音楽の力を融合させて、SAMURAI BLUEの「最高の景色を2026」の応援の輪を日本中、世界中に広めるとともに、夢を追い続けるすべての人々の挑戦を後押しする役割を担う。

日本代表の新ユニフォーム姿で登場した12人。川西は「僕たちは普段アーティストとして活動していて、サッカーとはフィールドは違うんですけど、掲げた目標や叶えたい夢とか頑張っている中で、同じ方向を向いて応援してくれる心強さを知っているので、そんな僕たちだからこそ、日本代表の皆さんとサポーターの皆さんと世界一を目指して声援をお届けしたいと思っています」と意気込んだ。

また、サッカーの試合をいつもどのように応援しているか聞かれると、川西は「ワールドカップは夜更かししたりして、ほぼ全試合見るぐらい好きで、昨日の夜も3時ぐらいまで見ていて、本当は眠たいはずなんですけど、このユニフォームを着ると完全に目が覚めて、あと5試合ぐらいは見れそうです」とサッカー愛を熱弁。注目選手を聞かれると、「南野(拓実)選手が、恐縮ながら『拓実』という名前が同じで、個人的にすごく応援してます」と答えた。

発表会には、日本サッカー協会会長の宮本恒靖氏、アディダス ジャパン代表取締役社長の萩尾孝平氏、新ユニフォームを着用した久保建英選手(レアル・ソシエダード/スペイン)、南野拓実選手(ASモナコ/フランス)、中村敬斗選手(スタッド・ランス/フランス)も登壇した。