グローバルボーイズグループ・JO1の與那城奨、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海、INIの西洸人、田島将吾、高塚大夢、後藤威尊、佐野雄大、池崎理人が10日、都内で行われたJFA・アディダス「サッカー日本代表 2026」キャンペーン共同発表会に出席。12人がスペシャルユニット「JI BLUE」としてサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任することが発表された。

「JI BLUE」は、JO1とINIのメンバーのうち、サッカーを愛する12人で結成されたユニット。サッカーと音楽の力を融合させて、SAMURAI BLUEの「最高の景色を2026」の応援の輪を日本中、世界中に広めるとともに、夢を追い続けるすべての人々の挑戦を後押しする役割を担う。

日本代表の新ユニフォーム姿で登場した12人。金城は「最高の景色をみんなで届けるために、JI BLUEもサポーターの皆さんと力を合わせて、日本代表に世界一の追い風を吹かせていきたいと思います」と意気込み、佐藤は、今回のオファーを受けたときの心境を「目ん玉が飛び出ました。それぐらいびっくりして本当にうれしかったです」と明かした。

川西は「日本代表の皆さんとサポーターの皆さんと世界一を目指して声援をお届けしたい」と述べ、與那城は「音楽の力は使っていきたいと思っていますし、新しい12人で何かできることがあるんじゃないかなと思っていますし、サポーターとも一丸となって新たなことができたらなと、今からワクワクしています」と話した。

発表会には、日本サッカー協会会長の宮本恒靖氏、アディダス ジャパン代表取締役社長の萩尾孝平氏、新ユニフォームを着用した久保建英選手(レアル・ソシエダード/スペイン)、南野拓実選手(ASモナコ/フランス)、中村敬斗選手(スタッド・ランス/フランス)も登壇した。