「どの職業においても活きることだなと思って……すごく響きました」JO1の白岩瑠姫が、ドキュメンタリー映画『SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026「ONE CREATURE」無数の個性、ひとつの生きもの。』(6月5日公開)のキックオフ特別試写会舞台あいさつに登壇。作品の中で心に残った日本代表・森保一監督の言葉について語った。

白岩瑠姫

JI BLUEの白岩瑠姫&高塚大夢、ユニフォーム姿でイベント登壇 背番号は“12”

ボーイズグループ・JO1とINIから選抜されたスペシャルユニット・JI BLUEの白岩と高塚大夢。1日に都内で行われたドキュメンタリー映画『SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026「ONE CREATURE」無数の個性、ひとつの生きもの。』の舞台あいさつに、日本サッカー協会会長の宮本恒靖氏、GAKU-MC(ウカスカジー)、ヒデ(ペナルティ)、岸枢宇己監督、企画・プロデュースの矢花宏太氏とともに登場した。

同作は、AFCアジアカップ2023やワールドカップアジア予選、日々のトレーニングやピッチ外での風景、ブラジルからの歴史的勝利など、前回のカタール大会終了から今大会直前までの日本代表の“成長”と“進化”の軌跡を収めたドキュメンタリー。スポーツドキュメンタリー映画としては史上最大規模となる、全国230館以上で上映される。

本作のオープニング挿入歌「景色」を歌っているJI BLUEの白岩は、今作について、「ワールドカップに向けての裏側を見させていただいて、僕自身すごく心が震えました」と感想を吐露。さらに、「サッカーだけじゃなくてほかのお仕事や日々あることは絶対に1人だけで生きていけないというか、1人で戦って勝てるわけじゃないなって改めて思いました。僕たちも今、大人数で活動させていただいてるので、チームワークとか勉強させられる部分がたくさんあって、本当にあっという間の2時間でした」と魅力を語った。

また、高塚は、「この映画がこのタイミングで公開されるのは、すごい意味があるなと思っていて」と切り出し、「僕たちが歌っている『景色』の歌詞の中にも、『誰にも奇跡とは言わせない』という歌詞があるんですけど、その意味をより実感できる選手の方々の頑張り、功績、これまでの努力の成果みたいなものが、すごいこと細かに描かれていて。最近サッカーにちょっと興味を持った人にとっても、より選手たちのことも、サッカーのことも好きになる作品だなって思いました」と作品をアピールしていた。

好きなシーンを聞かれた白岩は、「後半で森保監督が言っていた“凡事徹底”という言葉が、すごくいいなと思って」と明かし、「いつ試練が来てもいいように、日常生活から当たり前のことを当たり前に徹底してやっておく、というのは、たぶんどの職業においても活きることだなと思って……。それはすごく響きました」としみじみ。

さらに、「僕、学生時代とか、夏休みの宿題とかを2日ぐらいでばーってやるタイプだったんで。テスト前とかも前日徹夜で……みたいなタイプだったので、叱ってやりたいですね(笑)。毎日毎日の積み重ねが大事だっていうのを、改めて思い知らされたというか、本当に響きました」と話し、笑いを誘った。

最後に、メッセージを求められた白岩は、「JI BLUE、そして僕ができることは本当にすべてやらせていただくつもりですし、僕たちの楽曲やパフォーマンスで日本やサッカーを盛り上げて、みんなを巻き込んで優勝を目指して一緒に戦っていきたいなと思っています」とコメント。高塚も、「選手の方々に悔いなく楽しんでワールドカップに行ってきてもらえたらなと思いますので、その後押しをできるように僕たちも精一杯活動していきたいと思います」と意気込んだ。