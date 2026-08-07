夏といえば、映画館の季節。外の暑い気温から逃れて、映画館で没入体験をしよう。

今回は大人が楽しめる、編集部が注目の映画を5作品紹介していく。

『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』







■あらすじ

ある日、ちいかわとハチワレのもとに届いたのは「特別な島」への招待状。「簡単な討伐で報酬100倍」「島限定グルメが無料」といった魅力的な誘いに心を動かされた2人は、ラッコとともに船で島へ向かう。しかし、そこには思いもよらない出来事が待ち受けていた。

■ポイント

同作では、原作者・ナガノ完全監修のもと、原作でも人気の高い長編エピソード「セイレーン編」を映像化。壮大な音楽と迫力ある映像で、ちいかわたちの大冒険を描く。

子どもより大人が楽しめる映画だとすでに話題沸騰。かわいらしいキャラクターが織りなす物語の裏に込められたメッセージとは...?SNSでは、「後味が湊かなえ作品並み...」「衝撃的な結末」とメインビジュアルからは想像がつかないような感想も。

今までちいかわに触れたことのない方も楽しめる、今大注目の作品。7月24日の公開から7日間で、観客動員数228万人、興行収入33.3億円を突破している。

7月24日全国公開 上映中

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY』







■あらすじ

愛する人々を守るため、自らの存在を彼らの記憶から消すという苦渋の選択をした『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』から4年。成長したピーター・パーカーは、“親愛なる隣人”スパイダーマンとしてニューヨークの平和を守るため、絶え間なく犯罪との戦いに身を投じていた。

しかしある時、人々の希望を一身に背負う彼の身体に、これまでにない異変が現れ始める。同じ頃、街では正体不明の存在による不可解な事件が相次いで発生。目に見えない脅威が静かに広がるなか、ピーターはかつて経験したことのない危機に直面する。

ニューヨークの未来を懸けた戦いの幕が上がり、スパイダーマンに新たな試練が襲いかかる。

■ポイント

世界中を熱狂させた前作から4年、待望のスパイダーマンの＜新章＞が幕を開ける。 トム・ホランドらおなじみのキャスト陣の復帰に加え、ファン垂涎のハルクやパニッシャーの参戦が実現したという。この夏はスパイダーマンで、アツくなれる映画体験を。

7月31日全国公開 上映中

『隣人たち』







■あらすじ

1960年代、アメリカ。親友同士のセリーヌとアリスは、大都市郊外の隣り合った家に暮らしている。お互い裕福な家庭で同じ年のひとり息子を持つ彼女たちは、完璧で幸せな生活を送っていた。

しかしある日、セリーヌの息子が不幸な事故に遭ったことで、ふたりの関係性は一変する。喪失感に苦しむセリーヌは、次第にアリスの息子テオに心を通わせるようになっていく。アリスはその様子に疑念を持ちはじめ、やがてふたりは狂気と妄想の渦に呑み込まれていく。

■ポイント

アン・ハサウェイとジェシカ・チャステインが共演したサイコスリラー。

作家バーバラ・アベルの小説をオリビエ・マッセ＝ドゥパス監督が映画化した2018年のベルギー映画「母親たち」をリメイクし、隣人で親友同士のふたりの主婦が、ある事故をきっかけにお互いへの疑念と妄想を暴走させていく姿を描く。

人間が怖くなる...? 夏にゾクゾクしたい方に、おすすめ。

7月4日全国公開 上映中

『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』







■あらすじ

『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編として描かれる本作は、前作から7年後の世界が舞台。戦時下で出会い、時を超えて心を通わせた彰との別れを経験した百合は、彼の夢でもあった高校教師となり、生徒たちに囲まれながら忙しい日々を送っていた。しかし、その胸には今もなお彰への想いが深く残り続けている。

そんなある日、彰を思わせる面影を持つ青年・涼が、臨時教員として百合の勤務する高校に赴任してくる。まっすぐに好意を寄せる涼に心を動かされながらも、百合は亡き彰への想いとの間で葛藤し、新たな一歩を踏み出せずにいた。

迷いを抱える中で百合が出会ったのは、ホスピスで静かな余生を送る老婦人・千代。千代との交流を通じて、百合は過去と向き合いながら、自らの人生と愛の在り方を見つめ直していく。切ない記憶と新たな出会いが交錯する感動の物語が紡がれる。

■ポイント

今年の夏、「涙活」したい大人たち注目必至の作品。前作も「映画館で号泣した」というコメントが後を絶たなかったが、公開された予告には「予告だけで泣けてくる」と期待が寄せられている。

8月7日全国公開

『ドラマなふたり』







■あらすじ

ボストンのカフェで運命的な出会いを果たしたチャーリー(ロバート・パティンソン)とエマ(ゼンデイヤ)は、この上なく幸せな日々を送っていた。結婚式まであと7日と迫った夜、付添人の親友夫婦と4人での食事中、これまでにやらかした最悪の行いを告白することに。軽い気持ちで始めたゲームだったが、エマの【最悪の秘密】に全員がドン引き。チャーリーはエマには想像を絶する別の顔があるのではないかと恐れを抱く。

幸せの絶頂は一転、疑心暗鬼のどん底へと墜落するが、結婚式の準備を止める術はなく、遂に当日を迎える―。

■ポイント

ロバート・パティンソンとゼンデイヤがカップル役というファン必見の作品。順風満帆かと思われた関係に暗雲が立ち込める展開に、ヒヤヒヤ...?

8月21日全国公開