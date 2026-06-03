あきんどスシローは、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とのコラボ企画「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズとして、6月3日より、兵庫・神戸の人気ラーメン店「らーめん専門 いっぽし」監修の「コク旨 鶏白湯ラーメン」を全国のスシローにて期間限定で販売開始する。また同日より、スシローオリジナルの新作「野菜の旨み濃厚 味噌豚骨ラーメン」も登場するとのことだ。

コク旨 鶏白湯ラーメン

野菜の旨み濃厚 味噌豚骨ラーメン

「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズに兵庫・神戸の名店が登場

スシローのラーメンは2014年4月から販売を開始し、すしに合う味を徹底追求した「すし屋のラーメン」シリーズをはじめ、これまで累計170種類のラーメンやまぜそばなどを開発してきた。現在、日本各地のラーメンの名店のおいしさを多くの人に知っていただきたいというスシローと食べログの想いが合致し、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを実施している。本シリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店に監修いただいたラーメンをスシローで販売しているという。

6月3日からは、食べログで点数3.66の高評価を獲得している人気店「らーめん専門 いっぽし」監修の「コク旨 鶏白湯ラーメン」(480円〜)がラインアップされる。監修元の「らーめん専門 いっぽし」は、神戸・六甲道の地で確固たる地位を築き、多くのラーメン好きから支持されている実力店だ。「濃厚な旨みを出しつつ、ドライでシャープな味わい」という信念のもと生み出される一杯は、鶏ガラとモミジに、煮干しや香味野菜の旨味を凝縮させた鶏白湯スープが人気を集めている。約6時間をかけて炊き上げ、さらに1時間を費やして丁寧に濾し、冷却と熟成を経て完成するスープは、口に含んだ瞬間に鶏のコクと旨みが広がるという。

スシローで販売する「コク旨 鶏白湯ラーメン」は、クリーミーでコクのある鶏の旨みが広がる一杯に仕上げられている。鶏のエキスを使用した濃厚な旨みを感じる重厚感のあるスープが特長とのことだ。販売期間は6月3日から6月14日までで、販売予定総数27万食が完売次第終了となる。なお、本商品は監修元で提供される商品とは異なるとされている。

コク旨 鶏白湯ラーメン 480円〜

スシローオリジナルの新作「野菜の旨み濃厚 味噌豚骨ラーメン」も同日発売

さらに同日より、スシローオリジナルの新作として「野菜の旨み濃厚 味噌豚骨ラーメン」(480円〜)も登場する。豚骨の旨みと野菜の旨み、味噌のコクが織りなす奥深い味わいが広がる濃厚な一杯だ。濃厚でコクのあるスープに合わせる生姜が爽やかな香りとキレを演出し、良いアクセントになるよう仕上げたという。販売期間は6月3日から6月30日までで、販売予定総数54万食が完売次第終了となる予定だ。

野菜の旨み濃厚 味噌豚骨ラーメン 480円〜

いずれの商品も店舗によって価格が異なるほか、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外で、いずれもお持ち帰り対象外であるとされている。