あきんどスシローは、5月15日より、濃厚な豚の旨みと醤油のキレを堪能できる「豚骨醤油ラーメン」を全国の店舗にて期間限定で販売する。2014年の販売開始以来、170種類以上のメニューを開発してきたスシローのラーメンシリーズから、パンチの効いたオリジナルの新作が登場するとのことだ。

醤油のキレと豚の旨みが絡み合うこだわりの一杯

今回登場する「豚骨醤油ラーメン」(470円〜)は、豚の旨みに醤油のキレが加わったパンチのあるスープが特徴である。こってりとした味わいのスープが麺にしっかりと絡み、最後の一滴まで堪能できる仕上がりになっているという。トッピングにはチャーシューやメンマ、海苔を添え、スシローならではのこだわりを詰め込んだ一杯とのことだ。

豚骨醤油ラーメン 470円〜

すしに合う味を追求した「すし屋のラーメン」シリーズ

スシローは大阪の立ち寿司から誕生して以来、40年以上にわたり素材や体験へのこだわりを貫いてきたという。2014年に開始したラーメン販売でも、すしに合う味を徹底追求し、これまでに数多くのラーメンやまぜそばを世に送り出している。今回の「豚骨醤油ラーメン」も、その開発ノウハウを活かしたオリジナルの味わいを楽しめるとのことだ。

なお、「豚骨醤油ラーメン」は5月15日〜31日までの期間限定、販売予定総数は45万食となっており、完売次第終了となる。店舗によって価格が異なる場合があるほか、お持ち帰りには対応していないという。持ち帰り専門店「スシロー To Go」や「京樽・スシロー」では取り扱いがないとのことだ。