あきんどスシローは、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とのコラボ企画として、大阪・高槻の人気店「中村商店 高槻本店」監修の「香味清湯 塩らーめん」を4月22日より全国のスシローにて販売する。さらに同日より、スシローオリジナルの新作「ガツンと!醤油ガーリック油そば」も登場するとのことだ。

食べログ高評価の名店が監修した「香味清湯 塩らーめん」

「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズの新作として登場するのは、食べログ点数3.70の高評価を獲得している「中村商店 高槻本店」が監修した「香味清湯 塩らーめん」(450円〜)だ。鶏、豚、魚介の旨みを合わせることで、あっさりしながらもコク深い味わいに仕上げている。専門店ならではのこだわりが詰まった、飽きのこないスープが特徴とのことだ。

パンチの効いた新作「ガツンと!醤油ガーリック油そば」

同日より販売されるスシローオリジナルの油そば「ガツンと!醤油ガーリック油そば」(480円〜)は、ガーリックの香りが食欲をそそる一杯だ。キレのある醤油だれをまぜることで旨みが幾重にも重なり、具材によって異なる味わいが楽しめるとのこと。ガツンとパンチがありながらも、最後まで飽きずに食べ進められる仕上がりだとしている。

監修元「中村商店 高槻本店」のこだわり

今回監修を務めた「中村商店 高槻本店」は、北摂・高槻のラーメンシーンを支え続けている名店だ。看板メニューの「金の塩」に象徴される透き通った美しさのスープは、鶏と魚介の旨みを濁りなく抽出しており、毎日でも食べたくなるような飽きのこないおいしさが持ち味だとしている。素材選びから丁寧な下処理に至るまで実直に一杯を仕上げる誠実な姿勢が、世代を問わず地域の方々に支持されている理由とのことだ。

商品概要

今回の新商品は、4月22日から5月10日までの期間限定で販売される。予定総数が完売次第終了となるため、早めの来店が推奨される。なお、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」および「京樽・スシロー」は対象外となっており、各商品は店舗によって価格が異なる場合があるとのことだ。