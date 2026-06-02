あきんどスシローは6月1日、新ロイヤルティプログラム「スシローポイント」を開始することを発表した。これまではアプリ予約等で貯まる「まいどポイント」や、小学6年生以下の子ども向け「だっこずしスタンプカード」を展開していたが、利用者のスタイルに合わせてより自由にスシローを楽しめるよう「スシローポイント」へとリニューアルするとのことだ。

新ロイヤルティプログラム「スシローポイント」の特長

新ロイヤルティプログラム「スシローポイント」は、来店予約やお持ち帰り注文などに便利な「スシローアプリ」にて利用できるとのことだ。これまでの「まいどポイント」では1回の来店で1ポイントを付与していたが、新「スシローポイント」では会計時にレジで「スシローアプリ」の会員証を提示すると、会計100円ごとに1ポイントが貯まる仕組みに変更されるという。

貯まったポイントは「値引きクーポン」や「グッズ交換」、これまでも好評だった「感謝まいど盛り」などの特典に交換することができるとのことだ。また、新たな楽しみ方のひとつとして、ポイントに応じて会員ランクが変わるランクアップ制度も導入される。12か月間で累計200ポイントを獲得すると次月からゴールド会員になり、ポイント付与率が1.5倍にアップしてよりポイントが貯まりやすくなるとのことだ。

さらに、自身や子ども(小学6年生以下が対象、最大5名まで)の誕生月を登録すると、誕生月に「店頭会計から5%OFFクーポン」やぷちローガチャを回すことができる「ぷちローコイン」がプレゼントされるという。

「スシローポイント」利用時の注意点

本プログラムおよび特典の内容は、予告なく変更または終了する場合があるとのことだ。また、「スシローアプリ」のアップデートには時間がかかる場合があるという。「スシローポイント」の利用時には、スシロー公式アプリまたはネット注文会員の登録(無料)、ログインが必要となる。ネット注文の場合、ポイントの付与にはネット注文ページのログインが必要で、ポイントには有効期限があるとのことだ。

なお、「旧まいどポイント」と「旧だっこずしスタンプカード」は、2026年5月31日をもってサービスを終了している。「旧まいどポイント」の特典については、付与された特典の権利保有期間中に限りマイページより利用可能とのことだ。

「スシローポイント」は「スシローアプリ」から!

お店に行かずにお席の受付や予約ができる「スシローアプリ」は、スマートフォンの位置情報を利用して最寄りの店舗を検索することができ、行きたいお店の待ち状況もアプリで確認ができるとのことだ。さらに、お持ち帰りすしやスシローデリバリーをネットで注文することができ、自宅でもスシローのおすしを楽しむことができるという。様々な便利機能を無料でお楽しみいただける「スシローアプリ」の利用を呼びかけている。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外となる。

※「スシロー桜塚店」はスシローアプリでの受付・予約を利用できない。

※「スシロー秋葉原中央通り店」ではお持ち帰りとデリバリーは実施していない。

