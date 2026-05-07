コメダは5月14日、ロッテの「クランキー」とコラボした商品「シロノワール CRUNKY」(980円～1,040円/ミニサイズ780円～840円)、「ジェリコ CRUNKY」(710円～950円)を全国のコメダ珈琲店で発売する。

シロノワール CRUNKYは、あたたかいデニッシュの間に、チョコスプレッドとサクサク食感のチョコパフをはさんだ商品。ソフトクリームの上からもチョコパフとフィアンティーヌをトッピングし、最初から最後まで、どこを食べてもサクサク食感が広がる一品に仕上げた。コク深い甘さのチョコソースと、さっぱりとした甘さのソフトクリーム、チョコパフが重なり合い、クランキーらしいチョコの味わいと食感が楽しめる。

ジェリコ CRUNKYは、ぷるぷるのコーヒージェリーとサクサクのチョコパフが織り成す"W食感"が特徴。コーヒージェリーの下とホイップの上、両方にチョコパフを使用した。コーヒージェリーのほろ苦さとコク深いチョコの甘さが重なり合う、満足感のあるチョコデザートドリンクに仕上げたという。

「GW明けや新生活が落ち着き始める5月は、日常のリズムをあらためて整えていく時期だと思います。そんなタイミングに、クランキーならではのサクサク食感とチョコレートの甘さを、シロノワールやジェリコでゆっくり味わいながらくつろいでいただきたい、という想いで今回の商品を開発しました。開発にあたっては、クランキーの特長でもある心地よいサクサク食感の再現に、特にこだわりました。シロノワールでは、デニッシュの間やトッピングにチョコパフを重ね、どこを食べてもサクサク食感が広がる構成に。ジェリコでは、コーヒージェリーの下にもチョコパフを忍ばせることで、ひとくち目から食感を楽しめるよう工夫しています。ゆっくり味わいながら、ほっと肩の力が抜けるような、お店で過ごすくつろぎのひとときをお届けできたら嬉しいです」(商品開発者コメント)