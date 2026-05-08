タリーズコーヒージャパンは5月13日、季節限定ドリンク「チョコミントシェイク」と「クッキー&クリームシェイク」(いずれもTall 750円)を全国の店舗(一部除く)で発売する。

夏に向けて気温が上昇する中、サマーシーズン第1弾は「爽快感」のニーズに着目。初めてチョコミントフレーバーのドリンクが登場する。

チョコミントシェイクは、爽やかなミントの香りと清涼感に、ほどよい甘さが感じられるドリンク。爽快なミント風味のシェイクに、クーベルチュールチョコが食感と味わいのアクセントになっており、最後まで飽きずに堪能できるという。チョコミント好きはもちろん、これまで苦手だった人も楽しめるよう、爽快感と甘さが心地よく調和した味わいに仕上げている。

クッキー&クリームシェイクは、クリーミーなミルクシェイクに、ココアクッキーのザクザク食感がアクセントになった一杯。アイスクリームのような甘くなめらかなシェイクと、香ばしくほろ苦いココアクッキーの風味が織りなすリッチな味わいとなっている。

また、それぞれのフレーバーをもっと楽しめるよう、ミント・クッキー増量版「もっと!チョコミントシェイク」「もっと!クッキー&クリームシェイク」(いずれもTallのみ 790円)も発売する。

同日より、夏季向けのフルーツティーも登場

「&TEA グレープフルーツセパレートティー」(Tall 585円/Grande 645円)も登場する。みずみずしいホワイトグレープフルーツ果汁とアールグレイティーを合わせた、すっきりとした味わいのフルーツティー。アールグレイの華やかな香りが広がり、グレープフルーツの酸味が心地よい、これからの季節にぴったりの味わいとなっている。