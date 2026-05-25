“めじるしアクセサリー”がカプセルトイ界隈で人気となっていますが、今度は3頭身?のキティちゃんが登場。いつもとは違ったビジュアルで、「きもかわいい!」と話題となっています。

バンダイのガシャポン®に「ハローキティ あしながめじるしアクセサリー」が登場!

平成レトロな制服スタイルや日焼けキティなど、トレンド感のあるラインナップだよ♪

全国のカプセルトイ自販機で5月第5週～順次発売。

ぜひGETしてね☆

https://sanrio.lnky.jp/PUdjg7g

(@sanrio_newsより引用)

足長っ! マスコットやキーホルダーなど、グッズでは通常2頭身くらいなのですが、今回のキティちゃんは3頭身? ピューロランドで出会えるキティちゃんみたいですね。

しかも、制服姿のダニエルくんと、ルーズソックスを履いたキティちゃん。また、日焼けにロングブーツ、バタフライなど、平成ギャル感たっぷりのキティちゃんもいて、見ているだけで楽しくなっちゃいます。

ラインアップは、「ディアダニエル(制服)」「ハローキティ(制服)」「ハローキティ(ハート)」「ハローキティ(バタフライ)」「ハローキティ(日焼け)」の全5種。カニカンとわっかパーツが付いているので、傘やポーチにつければ、注目を集めること間違いありません!!

SNSでは、「制服キティちゃんとってもかわいすぎますっっ」「まって脚長いのシュールで可愛い」「キャーーーーーーーーー!! ほしい!! キモカワ!!」「あしながダニエルほしーい」「平成レトロ制服×日焼けキティ…?! このチョイス、天才すぎます」と話題に。

1回300円で、5月第5週から順次ガシャポン自販機に登場します。いつもとはちょっと違ったレアなキティちゃん、ぜひ、お迎えしてみては?