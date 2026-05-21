第一酒造は6月12日～7月25日までの毎週金曜日・土曜日、同社敷地内にて夏の恒例イベント「ひやガーデン」を開催する。時間は金曜日が18:30～20:00、土曜日が18:00～19:30。

昨年開催時の様子

同イベントは、夏場にも風情ある酒蔵の環境を活かそうと2005年にスタートし、今年で22年目を迎える。築160年の文化庁登録有形文化財「酒蔵母屋」や「米蔵」が佇む歴史ある空間で、冷酒や地元食材を使ったグルメをゆったりと堪能できる。

会場では、非売品の限定酒など日本酒数種類が呑み放題。そのほか、特別限定酒、地元の食材をふんだんに使用した特製弁当、地元名水豆腐なども楽しめる。

参加費は、前売が金曜日4,200円 土曜日5,200円。チケットは事前購入制。開催日の1カ月前からインターネットでのみ予約を受け付ける。

今年からは、遠方からの参加者がより安心して楽しめるよう、土曜日限定でイベント終了後に「佐野駅」まで無料のシャトルバスを運行する。近隣の提携ホテルとタイアップし、割引価格で宿泊できるプランもを用意する(宿泊は別途、直接ホテルへの予約が必要)。7月の土曜日開催分は、予約開始後すぐに埋まることが多いため、早めの予約がおすすめとのこと。