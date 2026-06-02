セブン‐イレブン・ジャパンは6月8日、「マシッソ! 韓国イチ推しグルメ」第2弾の商品を全国のセブン‐イレブンで発売する。

「韓国風旨辛ダレのサーモン」(321.84円)は、鮮度の良いサーモンの濃厚な背中の部位だけを使用したおつまみ。身が引き締まっており、さっぱりした味わいとしっかりとした食感が特長。

「やみつき香味ダレのとろっと韓国風味煮たまご」(354.24円)は、醤油にごま油、ねぎ油、オイスターソースを加えた辛味のある香味ダレを、煮たまごにかけた一品。

「旨辛ソースで食べるもちもち食感チヂミパン」(246.24円)は、お好み焼きパン専用のミックス粉に一部小麦粉を自家配合し、もっちりしたチヂミの食感を再現した商品。ニラを使用した生地の中に旨辛ソースを絞り入れた、風味豊かな一品。

「セブンプレミアム もちもち食感の海鮮チヂミ」(321.84円)は、もちもちとした生地に、ニラ、キャベツ、人参、海老、イカを混ぜ込み焼成した商品。海鮮の旨味と食感を楽しめる。

「セブンプレミアム 参鶏湯」(321.84円)は、鶏ガラをじっくり煮込んだ原料を使った、鶏の濃厚な旨味が特長。独自の製法で専門店の製造工程を踏襲し、本格的な味を追求している。

「餅っと食感クロッチ 黒蜜きなこ」(213.84円)は、バターの塩味と、きなこシュガーの甘さ、黒蜜ソースのコクが加わり、甘じょっぱく仕上げた、二度焼きのクリスピー生地の「クロッチ」。二度焼きによるクリスピーなクロワッサンと、もちフィリングの食感のコントラストを楽しめる。

「餅っと食感クロッチ チョコ」(213.84円)は、濃厚なチョコクリームと、ほろ苦い甘さのココアシュガーの王道の組み合わせ。

「お店で揚げた カムジャチーズボール(3個入)」(230.04円)は、ブラックペッパー配合の生地に、じゃがいもを練り込んだ、外サクサクで中もちもちのチーズボール。中にはマッシュポテトが入っており、じゃがいも本来のおいしさをさまざまな食感で楽しめる。

なお、販売期間は6月16日までを予定している。