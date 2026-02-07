JR東日本は、2026年3月14日のダイヤ改正で、日中時間帯の羽越本線羽後本荘～秋田間において普通列車1往復(上下各1本)の運転時刻を見直し、「列車運行のない時間帯」を短縮する。酒田～秋田間の普通列車2本(上下各1本)でワンマン運転も開始する。

秋田駅へ向かう羽越本線の普通列車

秋田駅を発着する羽越本線の普通列車は朝および夕夜間の通勤通学時間帯を中心に設定。一方で日中時間帯の運転本数が少なく、羽後本荘～秋田間において上りは13時台、下りは14時台を中心に、2時間以上にわたって「列車運行のない時間帯」があった。ダイヤ改正で普通列車1往復(上下各1本)の時刻を繰り上げることにより、日中時間帯の運転間隔を短縮する。

上りは現行の秋田駅14時53分発・羽後本荘駅15時36分着を約1時間繰り上げ、秋田駅13時53分発・羽後本荘駅14時41分着に変更。下りは現行の羽後本荘駅15時48分発・秋田駅16時36分着を約35分繰り上げ、羽後本荘駅15時13分発・秋田駅15時58分着に変更する。時刻変更後の下り普通列車は、新たに秋田新幹線の上り「こまち34号」(秋田駅16時12分発・東京駅20時4分着)と、奥羽本線の下り普通列車(秋田駅16時3分発・八郎潟駅16時41分着)へ乗り継げる。

秋田駅では他にも時刻変更にともない乗換え可能となる列車がある。羽越本線酒田～秋田間でワンマン運転も増やし、下りは酒田駅5時32分発・秋田駅7時21分着、上りは秋田駅18時15分発・酒田駅20時7分着の普通列車2本(上下各1本)で新たにワンマン運転を開始する。