元TBSアナウンサーで俳優の田中みな実が14日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演。“おごり・おごられ論争”について私見を語った。

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「今はもう年下の子しか遊んでくれないから…」

この日の放送には、音楽ユニット・ホフディランの小宮山雄飛がゲスト出演。プライベートでも食事に行く仲だが、田中は、「どっちが払ってるの? って気になる方もいらっしゃるかもしれないけど。だいたい、どっちかが払ってる感じ」と説明。はじめのころは、小宮山が、「父の教えで、女性にごちそうになるなんてことは絶対にダメ」と主張していたそうだが、「デートじゃないし、女性と食事してるみたいなことでもない。だから、交互にしましょうって」とその経緯を明かした。

「お会計のストレスというか。私ばっかり出してるなとか、ごちそうになっちゃってるなみたいな気持ちの負担はない」と語った田中。小宮山が、「珍しいよね。男性が“出すよ”って言ったら、“ごちそうさま”みたいなことに……」と話すと、「嫌です! デートじゃないから。デートならばごちそうになります」とキッパリ。また、デートではなく大先輩だった場合でも、「もちろんごちそうになります」といい、「次にお会いしたときに、手土産というか、気の利いた物をお持ちする」と自身のスタンスを語った。

続けて、「デートだったら払ってもらうって言ったけど、払ってもらいっぱなしも嫌だなっていう気持ちがある」と話し、「お互いが気持ち良いほうがいいじゃない? だから、彼氏彼女とかだったら、おうちで作るときは彼女が食材費を出すとか」「外食のときは男性が払うけど、2軒目に行くときは彼女が出したり」と対等な関係が心地良い様子。一方で、「だいたい今はもう年下の子しか遊んでくれないから……。100％出すよね、自分が。そうなってきますねって感じ」と苦笑いで打ち明けていた。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

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