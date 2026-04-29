謹慎中のアルバイト初日、アンジャ渡部が豊洲市場に…アルバイト先の社長の証言に千鳥ら芸人一同が大爆笑

謹慎中にアルバイトとして豊洲市場で働いていた渡部建(アンジャッシュ)について、当時の様子が語られた。憔悴した姿を見て受け入れたという社長の証言が明かされる一方、初出勤で“ある行動”をしていたことが判明し、スタジオは思わず笑いに包まれた。

清水あいりやオダウエダ植田が“演武”を披露

26日に配信されたABEMAのバラエティ番組『チャンスの時間』(毎週日曜23:00～)#359では、これまで番組でさまざまな復帰企画を行うも、いまだ“地上波”復帰が叶っていないアンジャッシュ・渡部建に、最終手段として突きつけた緊急特別企画「アンジャッシュ渡部建 リアル炎上からの大脱出～国民の皆様お許しくださいSP～」が100分拡大スペシャルで行われた。

制限時間内に小屋から脱出できなければ、渡部もろとも小屋が大爆破されるという過酷なミッションが待ち受けるなか、まずは渡部がやっておくべき儀式として「釜茹で精神統一の儀」を実施。燃え盛る炎の上に載せられた釜に浸かり、精神統一を図る渡部の前で、無事を祈願するゲストたちの“演武”が披露される。

清水あいりによる“セクシー空手”や、植田紫帆(オダウエダ)による過激な水着姿での“バランスボール芸”、きしたかのによる傘回し、そして白桃ピーチよぴぴによる長すぎる自作小噺とオリジナルソングなど、次々と展開されるカオスな演武に、渡部は熱さに耐えきれず何度も釜から飛び出してしまう事態になった。

渡部が「精神統一できません。むしろ乱れました」と疲労困憊の中、続いて国民に許してもらうための「悪名祓いの儀」として、渡部という悪名高き名前を改名することに。一度スルーした名前には戻れないという過酷なルールにより、「助平仏」や「飯語君」などが見送られるなか、最終的に大悟考案の新たな芸名に強制改名が決定してしまい……。渡部が「ダメダメ!」「変態じゃん」と絶望する一方、ノブも「めっちゃいい」と絶賛した新たな渡部の芸名とは。

渡部の恩人がVTRで登場

続いて行われた儀式「最後の晩餐」では、人生をかけた挑戦を前に、渡部の恩人からの食事が届く。VTRで登場したのは、渡部が謹慎中にアルバイトをしていた豊洲市場の中卸業者「山治」の山崎康弘社長。騒動が出た当時の心境について、山崎社長は「正直『何やってんだ』っていう気持ちはあった」と語りつつも、「そのあとお会いした時に、ちょっとマズいなって目をしていたし、憔悴しきっていた。家から少しでも早く出さなきゃと思って、『だったらうちのお店で働けよ』って話をさせてもらいました」と救いの手を差し伸べた理由を明かす。

その時の渡部の反応について、社長は「『いいんですか?』っていうのと、彼は再三にわたって『お金は要らない』の一点張り」だったと振り返るなど、深い絆が伝わるエピソードが語られた。しかし、感動的な空気が流れるなか、社長の口から「市場に来た時に、でかいベンツで来たわけよ。もうちょっと気遣えよって思ったんだけど」とアルバイト初日のまさかのエピソードが暴露され、千鳥ら芸人一同は大爆笑。

渡部が「それはもう忘れてよ! 社長!」と苦笑する場面も。その後、山崎社長から届けられたアジを使った「アジフライ」を前に、怪訝な表情を見せてしまった渡部の言動で、現場に再び不穏な空気が流れることに……。

「リアル炎上からの大脱出」がスタート

全ての儀式を終え、いよいよ大爆破まで制限時間10分と迫るなか、ついに「リアル炎上からの大脱出」がスタート。

謝罪会見と同じ黒いスーツに身を包んだ渡部は、目隠し状態で小屋へと監禁される。後ろ手に手錠をかけられた渡部は、水槽の鍵を口で取るミッションに挑むも、フェイスシールドが邪魔になり大苦戦。さらに縛られた足でジャンプして天井の鍵を奪取するなど、極限状態での脱出劇が展開される。

刻々と時間が迫るなか、ハンマーで壁を突き破ろうとする渡部に、大悟から「芸人として生き返れ」と熱い声援が。しかし残り1分を切ったところで、大悟が「誤作動で1つ爆発してしまいました!」と叫ぶ絶体絶命の事態が発生。果たして、渡部は大爆破の前に生還できたのか!?