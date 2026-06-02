JR東海は、超電導リニア体験乗車を組み込んだ名古屋駅発着の1泊2日ツアー「貸切車両パッケージで行く!! 超電導リニア乗車体験ツアー」について発表した。出発日は7月31日。応募期間は6月7日23時59分までとなっている。

超電導リニア L0系改良型試験車(提供 : JR東海)

山梨実験センター(山梨県都留市)で実施している超電導リニア体験乗車は、これまで首都圏在住者の参加が多かったという。より広く、より多くの人に超電導リニアの500km/h走行を体験してもらうため、名古屋駅発着のツアーを企画した。

ツアーは合計4種類のコース(A～Dコース)を用意。超電導リニアの乗車体験では、新しいL0系改良型試験車(M10)またはL0系改良型試験車(M9)に乗車できる。その他、Aコースは桔梗信玄餅詰め放題体験、Bコースは歴史探訪と自然散策、CコースはJR東海総合研修センター特別見学(石和泊)、DコースはJR東海総合研修センター特別見学(静岡泊)を楽しめる。

名古屋駅発着で、往復ともに東海道新幹線を1両まるごと貸し切る「貸切車両パッケージ」(「こだま」普通車指定席)を活用した専用車両に乗車。往路の車内でリニアにまつわるクイズ大会など行い、三島駅到着後、各目的地まで貸切バスで移動する。

料金はAコース6万4,900円、Bコース5万5,900円、Cコース6万5,900円、Dコース6万9,900円。JR東海ツアーズのツアー専用申込みサイトにて、6月7日23時59分まで各コース80名(計320名)を募集する(応募の際、「スマートEX」または「エクスプレス予約」へ会員登録が必要)。先着順ではなく、抽選を行い、当選者のみ6月11・12日にメールで順次通知する。