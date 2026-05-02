あきんどスシローは、ゴールデンウィークにあわせておすしをお手頃価格で楽しんでもらいたいという想いから、4月30日より「特ネタ中とろ」と「大盛りねぎまぐろ軍艦」を全国のスシローにて販売する。

通常180円から販売している「特ネタ中とろ」が110円からの特別価格で提供されるほか、通常の約1.5倍に増量した「大盛りねぎまぐろ軍艦」も110円から販売されるという。

特ネタ中とろ

特ネタ中とろ 110円〜

鮪の香りと旨み、とろける脂のバランスが特徴の一皿だ。通常180円からのところ、期間限定でお得な価格にて提供される。

・価格:通常価格 180円〜→110円〜

・販売期間:4月30日〜5月10日

※店舗によって価格が異なる。



大盛りねぎまぐろ軍艦

大盛りねぎまぐろ軍艦

通常の「ねぎまぐろ軍艦」よりもねぎまぐろを約1.5倍増量した、ボリューム満点の商品だ。まぐろの旨みとねっとりとした食感が楽しめるとしている。

・価格:110円〜

・販売期間:4月30日〜5月10日

※販売予定総数235万食が完売次第終了。店舗によって価格が異なる。



なお、お持ち帰り専門店である「スシロー To Go」および「京樽・スシロー」は対象外となるほか、「スシロー秋葉原中央通り店」ではお持ち帰りを実施していないとしている。