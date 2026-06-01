今週より6月がスタート。台風6号が沖縄に接近中です。西日本は大雨、また関東から北海道は厳しい暑さが懸念されるなど各地で注意が必要な天候となりそうです。熱中症対策など怠らず、元気に過ごしていきましょう。少しでも暑さを感じたら、最寄りのコンビニに駆け込むのもいいかもしれません。

2026年6月の新商品5選まとめ(6月2日〜6月8日)

ファミリーマート2026年6月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。たっぷりとごまを入れた特製ソースで味わうチキンカツ弁当、牛スープの旨みが楽しめる盛岡風冷麺、青じそが豊かに香る博多明太子と蒸し鶏のパスタサラダ、生パスタのリガトーニを使用したミートソースグラタン、牛肉を特製の甘辛タレで仕立てた、冷凍食品の牛カルビごはんなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「たっぷりごま入り特製ソース！チキンカツ弁当」(645円)

価格 : 645円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ごま入りの特製ソースで味わうチキンカツ弁当。特製ソースは、野菜や果物を使用したかつソースにごまをたっぷり入れた仕立てです。

「牛スープの旨み盛岡風冷麺」(578円)

価格 : 578円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

牛スープの旨みが楽しめる盛岡風冷麺。コシの強さとしなやかさが特徴の専用麺に牛の旨みをきかせたスープを合わせ、チャーシュー、わかめ、もやし、きゅうり、キムチをのせました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「青じそ香る！博多明太子と蒸し鶏のパスタサラダ」(420円)

価格 : 420円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

青じそを和えたパスタのサラダ。蒸し鶏・6種野菜、わかめ、博多明太子をトッピングしました。ポン酢ドレッシング付きです。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「ミートソースグラタン」(498円)

価格 : 498円

発売地域：関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※山梨県の一部、長野県、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

生パスタのリガトーニを使用したミートソースグラタン。肉や野菜の旨みのきいたミートソースとホワイトソースを使用し、チーズやパセリをトッピングしました。なお山梨県の一部、長野県、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「特製甘辛たれ牛カルビごはん」(321円)

価格 : 321円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

牛肉を特製の甘辛タレで仕立てた、冷凍食品の牛カルビごはん。コチュジャンとガーリックの香りがやみつきになるスタミナ系のメニューです。

まとめ

6月2日発売の新商品は、たっぷりのごまを入れた特製ソースで味わう「たっぷりごま入り特製ソース！チキンカツ弁当」、コシの強さとしなやかさが特徴の専用麺で仕立てた「牛スープの旨み盛岡風冷麺」、肉や野菜の旨みのきいたミートソースとホワイトソースを使用した「ミートソースグラタン」など、本格的な味わいのメニューが登場。

また、蒸し暑い日でもさっぱりと楽しめる「青じそ香る！博多明太子と蒸し鶏のパスタサラダ」や、冷凍庫にストックしておくとなにかと便利な冷凍食品「特製甘辛たれ牛カルビごはん」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用