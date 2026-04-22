今年のゴールデンウィークは最大で12連休になるそうだ。長っ。嬉しい反面、あまり散財が続くのも考えもの。財布の紐は程よく締めつつ、しっかり楽しむ工夫が必要だ。

その最適解のひとつが「スシロー」だろう。なぜなら、今年もなんとあの「スシローGW得ネタ祭」が帰ってくるから。もう一度言おう。今年も「スシローGW得ネタ祭」が帰ってくる。気になる主役は……こいつらだッ！

▼2026年版「スシローGW得ネタ祭」開幕！ 注目ネタを実食！

ということで、今回は2026年版「スシローGW得ネタ祭」の目玉となるネタを実食レポとともにご紹介したい。

まずはもったいぶらず、最強の手札からお見せしよう。はい、どうぞ。

「大とろ」。なんとお値段……110円（※以下、価格はすべて店舗により異なる）！ 天下の「大とろ」がまさかの110円!? スシロー……ご乱心？ ちょっと心配になるレベルなんですけど。もちろん、その味は……

激ウマッッッ!!!! 110円で食べていいクオリティじゃねぇぇぇえええッ!!!! 口に入れた瞬間、体温で脂がとろけていき、濃厚な甘みと風味も最高。赤身の酸味はほぼ感じず、上品な脂の旨みがとことん堪能できる。1皿目でこんなこと言うべきじゃないが、正直、ずっとこれだけ食べていたいレベルだ。

「天然赤えび」も、まさかの2貫で110円！……おいおいおい！ 普通、290円とかするでしょ？ なんで110円で食べられるの？ 本当にいいの？

あまりの大盤振る舞いに困惑しつつも食べてみると……こっちもウマーーーーーッッッ!!!! 身は大ぶりで肉厚のプリップリ。噛むたびに濃厚な甘みとねっとりとした食感が感じられ、天然ならではの旨味が口いっぱいに広がっていく。これで110円は意味がわからん……。

コスパのよさで言えば、やはり「大とろ」「天然赤えび」に軍配が上がるかもしれない。が、他にもゴールデンウィーク期間中にしか味わえない珠玉のネタは数々ラインナップしている。

例えばこちらは「大分産 くにさき姫だこ」（260円〜）というブランドだこで、流れの速い海域で育った影響から身が引き締まっており、素晴らしい弾力と食べ応え、強い旨みが味わえる。しっかりネタもしっかり大ぶりで、ガチで食べ応え抜群！ ウマ〜！

たこがあれば当然、いかもあるわけで……こちらは「漬けムラサキいか耳」（120円）。身は意外なほど柔らかく、噛むほどに上品な甘みと濃厚な旨味、そして醤油のまろやかな風味が広がっていく。薬味のおろしショウガ、小ネギもいい仕事していて、後味は意外なほど爽やかだ。

あとね、この「貝づくし5貫盛り」（680円〜）にも感動させられましたよ。マジで。本当にスシローはスゴい。想像を超えてくる。

直火炙りで香ばしさを引き出した「タイラギ貝」（焦がし醤油）、柔らかな食感と貝らしい旨みが凝縮された「煮はまぐり」（甘だれ）、爽やかな香りと旨みが特徴的な「大赤貝」、磯の香りとダイナミックな歯ごたえが味わえる「煮あわび」、熟成された旨みが楽しめる「漬けいたや貝包み」（卵黄醤油がけ）。

これ、写真だけでは伝わらないかもしれないけど、どれも1貫あたり190円はしそうな大きさとクオリティなんですよ。ひとつひとつの満足度と味付けの振り幅が凄まじく、これが680円で食べられるのは間違いなく破格。大人を満足させる、れっきとしたプロの業だ。

他方、子どもも喜ぶメニューが充実しているのも“スシローらしさ”のひとつで、例えばこちらの……

「コーン」「かに風サラダ」「ツナサラダ」が1貫ずつセットになった「サラダ3貫盛り」は、なんとお値段120円というサービス価格に設定！ 2貫で120円ならわかる。が、3貫で120円は意味がわからない。普通に1貫はサービスでつけてもらったかのようなお得感である。感謝……！

他にも「とろ〜りチーズの炙りハンバーグ」（200円〜）、「グリルチキンチーズマヨ」（200円）といった洋食インスパイア系の変わり種も。もしまだ「寿司でそれは邪道じゃないか」と訝しむ人がいるなら、それは本当に勿体ない。ぜひ一度、食べてみてほしい。

大人も唸る本格的な味付けで、それぞれジューシーで肉肉しく、チーズとの相性も完璧。焼き加減も絶妙で、この魚にはない香ばしさがまた別角度から胃袋を喜ばせてくれる。ボリュームもスゴく、200円という価格でも割安感さえある！ このボリューム、この価格でおにぎりにしてコンビニに並べたら、即バズ＆即完、確定。

ゴールデンウィークは他にも……

「和牛さしとろポン酢ジュレ」（260円〜）や……

「ジャンボかにカマ天にぎり」（140円〜）

「ほたてフライ包み 自家製タルタルのせ」（140円〜）などなど、スペシャルなメニューが盛りだくさん！ どれもボリューム感やお得感、厳選した産地など、随所にこだわりが光るメニューばかりなので、ぜひその価値を確かめてほしい。

あと、寿司じゃないんだけど、個人的にハマったメニューが……

「香味清湯 塩らーめん」（450円〜）。某グルメレビューサイトで5年連続百名店に選ばれた「中村商店 高槻本店」が監修した塩らーめんで、これが鶏、豚、そして魚介の旨みがぎゅ〜っと凝縮された味わいでめちゃウマ！ 素材のよさを最大限引き出しているのがわかる。焦がしネギの風味もいい感じでスープに深みを与えていて、これは癖になる……！

同時に、スシローのオリジナルメニューとして「ガツンと！醤油ガーリック油そば」も登場。フライドガーリックの香りとキレのある醤油だれのハーモニーがこれまたヤミツキ必至！ 寿司とはまったく別ジャンルの味わいなので、途中で気分転換に挟むもよし、締めにキメるもよし、みんなでシェアするもよし。ぜひ試してみてほしい。

デザートには「生チョコ風モンブラン」（280円〜）、「クラシックプリンパフェ」（380円〜）といった新作もラインナップ！

いずれのメニューも4月22日から販売スタート。終了時期は4月29日〜5月10日（かにカマ天のみ5月31日）まで幅があるので、ぜひ公式サイトなどで詳細を確認しつつ、早めの行動をおすすめしたい。このフェア、満足感が本当にスゴいので、ぜひ。ぜひぜひ。