セブン - イレブン・ジャパンは6月2日より、全国のセブン‐イレブンにて「セブンカフェ スムージー」の新商品「すいかスムージー」を数量限定で順次発売する。本商品は、すいかのみずみずしい甘さにいちご果肉の甘酸っぱさを合わせ、1/2日分のフルーツが摂取できるフルーツ感たっぷりのスムージーであるという。

すいかスムージー

「すいかスムージー」の特長とこだわりの隠し味

「すいかスムージー」(400.68円)は、主役となるすいかにアクセントとしていちごをブレンドし、フルーティーで爽やかな味わいに仕上げたとのことだ。アイスキューブにはすいか果汁やりんごピューレを加え、隠し味としてトマトピューレと塩を微量プラスすることで、すいか本来の甘みを引き立てながら奥行きのあるまろやかなコクを表現しているという。

また、使用するすいか果肉は、生鮮として流通するのが難しい形やサイズが不揃いなものを積極的に採用しており、おいしさはそのままにフードロス低減にも貢献しているとのことだ。

すいかスムージー 400.68円

急速凍結と個別調理のこだわり

セブンカフェ スムージーは、急速凍結させることでおいしさとみずみずしさをそのまま閉じ込めた果物や野菜を使用しているという。ピューレなどを独自技術で凍らせたアイスキューブに加工し、専用マシンで商品ごとに合わせた時間と速度でかき混ぜることで、素材そのものの味を楽しめるのが特長とのことだ。

なお、予定数が終了した場合や諸般の事情により店舗での取り扱いがなくなる場合があるほか、店舗によって一部取り扱いがない場合や商品名・規格が異なる場合があるとのことだ。