ローソンは6月2日より、「超ハッピーすぎ!チャレンジ」を全国の「ローソン」にて開催。創業51周年にちなんで約51%増量した商品や約51%濃くした商品、2つの商品を合わせた商品など計50品を発売する。

「超ハッピーすぎ!チャレンジ」では、創業51周年にちなんで価格を据え置いたまま重量などを約51%増量した「盛りすぎチャレンジ」に加え、新たな取り組みとして、2つの商品を一度に楽しめる「合わせすぎチャレンジ」、従来品と比べて味わいを約51%濃くした「濃すぎチャレンジ」、さらに6月3日の「ローソンの日」に合わせて、価格を据え置いたまま過去最大の約63%増量した商品など、計50品が登場。

そのラインアップの中から、一部商品を紹介する。

6月2日発売

盛りすぎ!プレミアムロールケーキ

まずは「盛りすぎ!プレミアムロールケーキ」(214円)から。従来品の「プレミアムロールケーキ」と比較して、総重量を約51%アップしたロールケーキ。「盛りすぎチャレンジ」の大人気商品。

盛りすぎ!高菜チャーシューおにぎり

従来品と比較して、総重量を約51%増やした、食欲そそる高菜とチャーシュー入りの大きなおにぎり(203円)。

合わせすぎ!ハンバーグ&竜田×メンチ弁当

5月19日発売されたばかりの新商品「ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当」にメンチカツを組み合わせた、ボリューム満点の商品(697円)。

6月9日発売

盛りすぎ!照焼チキンたまごサンド

従来品の「照焼チキンたまごサンド」と比較して、照焼チキンを約51%増量。コクと甘みのあるソースと合わせている(365円)。

盛りすぎ!メンチバーガー

従来品と比較して、メンチ重量が51%以上アップしたボリューム満点のメンチカツバーガー(387円)。

合わせすぎ!欧風カレーパン&はみでるメンチカツ

「欧風カレーパン」と「はみでるバーガーメンチカツ」を組み合わせた、合わせすぎ商品(192円)。

6月16日発売

盛りすぎ!大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ)

従来品の「大きなチョコシュー」と比較して、クリームが約51%増量。香りのよいチョコクリームと、ホイップクリームの2層仕立てのシュークリーム(194円)。

合わせすぎ!ソース&塩焼そば

従来品の「大盛ソース焼そば」と「大盛塩焼そば」の両方を楽しめるボリューム満点のセットメニュー(559円)。

合わせすぎ!カツ×フランクカレー(中辛)

従来品のカツカレーに、フランクソーセージが1個増量になった合わせすぎメニュー(697円)。

6月23日発売

盛りすぎ!チャーシューマヨネーズおにぎり

従来品の「チャーシューマヨネーズおにぎり」と比較して、総重量を約51%アップ。マヨネーズで和えたチャーシューを、甘辛い醤油たれをまぶしたごはんで包んでいる。ごはんに混ぜた刻み海苔が味のアクセントに(203円)。

盛りすぎ!どらもっち あんこ&ホイップ

従来品の「どらもっち」と比較して、あんことクリームが約51%増量。国産小豆を使用し小豆の味わいを楽しめるあんこと、ミルククリームを口いっぱいに楽しめる盛りすぎ!商品(214円)。

合わせすぎ!あらびきソーセージパン&あらびきチョリソーパン

「あらびきソーセージパン」と「あらびきチョリソーパン」を組み合わせた、合わせすぎなパン(160円)。

※画像はすべてイメージ。

※一部の商品は、「沖縄県」および「ナチュラルローソン」で発売されない。

※地域によって、発売日時・仕様が異なる場合がある。