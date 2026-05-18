あきんどスシローは、5月20日より、料理研究家リュウジと声優の安元洋貴が監修した、おすし5商品とサイドメニュー1商品を全国の店舗にて販売する。YouTube動画をきっかけに始まった今回のコラボは、構想から約1年をかけて完成したという。リュウジ考案の「塩レモンだれ」や、安元洋貴と共同開発した超濃厚な背徳マヨ「おたマヨ」を使用した、ジャンクで至高のメニューがラインアップされているとのことだ。

リュウジと安元洋貴 至高のバズメニュー

リュウジ考案の特製だれとジャンクな旨さがたまらない新作ずし

今回のコラボでは、素材の旨みを引き立てる特製だれやガーリックを利かせたおすしが登場する。

「漬けびん長 マヨとレモンだれがけ」(200円〜)は、リュウジ考案の塩レモンだれを再現し、マヨのコクがびん長の旨みを引き立てる一皿だ。

漬けびん長 マヨとレモンだれがけ 200円〜

「漬けえんがわ レモンだれがけ」(200円〜)は、レモンの酸味と香りがえんがわの脂と相性抜群で、後味をすっきりとさせてくれるという。「あなごアンデス紅塩レモン」(280円〜)は、炙った煮あなごにアンデス紅塩とレモンを合わせ、香ばしさと爽やかな香りが食欲をそそる仕上がりとのことだ。

漬けえんがわ レモンだれがけ 200円〜

あなごアンデス紅塩レモン 280円〜

「まぐろ納豆ガーリック軍艦」(150円〜)は、漬けまぐろと納豆にフライドガーリックをのせた、ジャンクな旨さがたまらない一品だという。

まぐろ納豆ガーリック軍艦 150円〜

濃厚背徳マヨ「おたマヨ」を使用したコラボメニュー

声優の安元洋貴とリュウジが共同開発した、ガーリックやベーコンが利いた濃厚マヨ「おたくのマヨ(通称:おたマヨ)」を使用したメニューも展開される。

「おたマヨロール(えび天)」(200円〜)は、店内で揚げたえび天やアボカドにジャンクな「おたマヨ」を合わせた一皿。「おたマヨで食べる フライドポテト」(200円〜)は、サクッとしたポテトに濃厚なマヨをディップして楽しむサイドメニューだという。

おたマヨで食べる フライドポテト 200円〜

「おたマヨ」概要とデジロー店舗での特別演出

「おたくのシリーズ」は、趣味に没頭したい時に手間をかけずジャンクで濃い食事をしたいという欲望に応える商品シリーズである。食通としても知られる声優・安元洋貴が統括プロデューサーを務め、第1弾の「おたくのマヨ」はオンライン限定発売ながら計3万本の大ヒットを記録している。

おたくのマヨ

本キャンペーン期間中、デジロー導入店舗にて対象の2商品を注文すると、イメージキャラクター"おたマヨくん"(CV:安元洋貴)によるオリジナル到着音を楽しめる演出も用意されているとのことだ。

おたマヨくん

SNSキャンペーンと監修者コメント

5月20日から6月7日の期間、スシロー公式Xにて、5,000円分のお食事券が39名に当たるフォロー&リポストキャンペーンが実施される。

リュウジ氏は「最高のジャンク味なので、疲れを吹き飛ばしたい時に味わってほしい」とコメント。安元洋貴氏も「中々のパンチ力を持っております。ガッツリ楽しんでください」と語っている。各商品は予定総数が完売次第終了となるため、早めの来店が推奨されるとのことだ。