「本当にずっと気にかけてくださって……」俳優の田中みな実が、TBS時代の先輩・安住紳一郎アナウンサーとのエピソードを明かした――。

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退社から10年以上も古巣・TBSで新年度の始まりを実感

9日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)では、安住アナウンサーの話題に。田中は、「最近はもう全然、めっきりお会いしてない」と話しつつ、「辞めてからも、ご飯誘ってくれたりとか。ちょっとなんかうまくいかないなって思ってるときに、連絡くださったりとか」と退社後の関係を告白。ゲスト出演したお笑い芸人・永野が、「ええ～! 素敵ですね」と声を上げると、「本当にずっと気にかけてくださって……」と感謝しきりだった。

また、2014年にTBSを退社後、フリーアナウンサーやタレント、俳優と幅広く活動している田中。退社して10年以上が経ち、「古巣というか、TBSに来るっていうのはどういう感じなんですか?」と質問されると、「他の局よりは、やっぱり慣れ親しんだ局なんで」と回答。続けて、「新入社員の方とかが、4月から入ってくるじゃないですか。私はTBSで、それを毎年感じてるの。ああ、今年も新年度が来たんだな～みたいな」と“古巣”での心境を打ち明けていた。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

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