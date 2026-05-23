「長瀬くんが私に……」俳優の田中みな実が、元TOKIO・長瀬智也とのエピソードを明かした――。

田中みな実

長瀬智也が「よかったら、みんなで分けて」

16日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)では、街中での声かけの話題に。ゲストで映画パーソナリティのコトブキツカサが、「(ファンに)囲まれたらめんどくさい?」と聞くと、「囲まれたことなんて1度もない」とキッパリ。「声かけられることはあるでしょ? めんどくさい? うれしい?」と追及されると、「状態がいいときは。例えば、仕事のあとで、ちゃんとメイクしてるときとか」と場合によると話した。

普段は、街中でほとんど変装をしないようで、「帽子は被りたくないのね。蒸れるし、髪もつぶれるし。だから、メガネだけで歩いてると、気づかれる率が上がる」と明かし、「そういうときは、声かけてもらっても大丈夫」とにこやかに回答。一方で、「(声を)かけてほしいは、特にない」と本音をもらし、「声をかけてもらったところで、どんな話をしていいのか……。サインもいいサインがないし」とファン対応に悩ましげだった。

続けて、田中は、CMで共演した長瀬とのエピソードを披露。「長瀬くんが私にシールくれたんですよ。ビックリマンチョコの“長瀬シール”みたいな」「私とスタッフさんに、“よかったら、みんなで分けて”みたいな」と打ち明けると、コトブキは、「うわ～! いいなぁ! 超レア」とビックリ。「うれしいでしょ?」と得意げに微笑んだ田中は、「お母さんとかに見せるじゃん。“長瀬くんから、これもらっちゃった! ”みたいな。だから、そういうのがあるといいなと思って」と語っていた。