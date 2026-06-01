森香澄が1日、都内で開催されたピーチ・ジョンの新商品発表会に登壇した。

同日からルミネ新宿にて開催されるポップアップショップ「PEACH JOHN SUMMER OASIS」の「深海に煌めく人魚のサロン」というモチーフに合わせて、森は人魚をイメージした衣装で登場し、美しいビジュアルを披露した。森は4月にピーチ・ジョンの新ミューズに就任しており、ランジェリーを着用したビジュアルが注目を集めた。

貝殻のモチーフに乗って登場した森は、「どうしたらいいんだろう。歌い出すべきかとちょっと悩んじゃいましたね（笑）」と話した。

森香澄

森香澄

新ミューズ就任後の反響について聞かれ、「ビジュアルが公開されてから色んな方から褒めていただくことが多くてうれしいです」「女性の方からどのように体型管理をしているか、など聞かれることも増えた」と回答した。

また、今後はミューズとしてランジェリーを身に付けた撮影が増えるため、森は「キープできるように食事や日常生活を改善して、より美に興味を持って取り組んでいきたい」と“美”への探求心が高まったことを告白。

森はマルチに活躍し話題に事欠かないが、今後は「自分の想像もしていないような色んな仕事に挑戦したい」と意欲を述べた。

ミューズ就任に、多方面での活躍で、着実に次世代の女性の「憧れの存在」としてのポジションを確立している。