タレントで俳優の森香澄がMCを務めるテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26:34～ 一部地域を除く)が11日に放送。“推し”の存在を明かした。

森香澄

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

4日の放送には、堀未央奈と岡田紗佳が登場し、森ともに恋愛リアリティーショーやSNSで見つけた“今一番かわいいと思う美女”を解説した。

自身の先輩や後輩など身近な存在から推薦することになると、森は事務所の後輩から“推し”を告白。「私の推しは高野真央ちゃんです」と明かし、「推しポイントは“真っ白”。本当にまだ何にも染まってないんです。(事務所に入って)1年経ってないかな? もともと看護学生だったんですよ。もうね、売れますよこの子!」と熱弁していた。