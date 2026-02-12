タレントで俳優の森香澄がMCを務めるテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26:34～ 一部地域を除く)が11日に放送された。

森香澄

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

今回は、現役高校生の“おひなさま”こと長浜広奈が抱える悩みや、学校では教えてくれない“おひなさまがどうしても聞きたいこと”に、森と岡田紗佳が大人としてアドバイスする。

「もしグラビアのオファーが来たら、どうすればいいですか?」「美ボディでもないのでやりたくない」と仕事の悩みを告白した長浜。これに森は「私も最初、だいぶ悩んだ」と切り出し、「オファーが来たけど、全くやったことなかったから、どうしようかなって思ったけど、やることで自分の美意識が上がるかなと思った」と振り返る。

さらに、「自分がもっとキレイになるかなって思ったのと、20代の間に自分だけの一冊を作ってみるっていうのもありなのかなって思って。ちょっと視野を広げた結果、写真集を出すっていう結論に至った」と写真集を出すまでの葛藤を明かした。