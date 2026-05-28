「“森香澄、魚になる”とかネットニュースになりませんよね?」

森香澄が、「マイナビ ショードラアワード2026」受賞式にMCとして登場。ショートドラマで演じてみたい役について語るなか、自身の発言が“ネットニュース化”されることを心配し、会場の笑いを誘った。

森香澄

森香澄、やりたい役は“魚”“人魚” AIの映像生成に興味

27日に都内で行われた「マイナビ ショードラアワード2026」受賞式にMCとして登場した森。ブラウンにドット柄がちりばめられたドレス姿を披露し、会場を魅了した。

同受賞式は、誰もが動画づくりを楽しみ、発信できる時代に斬新なアイデア、刺激的なコンテンツを生み出したショートドラマを表彰するアワード。大賞受賞者には、賞金300万円と地上波テレビドラマの制作権が贈られる。

また、会場にはノミネートされた多くのクリエイターが集まったほか、プレゼンターとして小林幸子、畑芽育、山下幸輝らも登壇した。

受賞式終了後に行われた代表質問で、「もしショートドラマを作るとしたら、どんな作品でどんな役をやりたい?」と聞かれると、森はAIによる映像生成の進歩に触れつつ、「AIの進化がすごいんですよね! ショードラなら不可能な世界もできるんじゃないかなと思うので、水の中で生活するショートドラマを作ってみたい」と語った。

その世界観でどんな役をやりたいかという質問には、「水の中でですか……(笑)。水の中で生活しているのは人魚とかですかね?」と苦笑い。続けて、「あとは魚! 魚になる!?」とひらめくも、「これ大丈夫ですか? “森香澄、魚になる”とかネットニュースになりませんよね?」と笑いを取るなど、バラエティスキルの高さをうかがわせていた。

「マイナビ ショードラアワード2026」受賞者

大賞:セイカイガワカラナイ

マイナビ新人賞:Agu.official｜美容室

クリエイター賞(企画部門):あの卓が気になる

クリエイター賞(企画制作部門):N高のドラマ

クリエイター賞(監督脚本部門):柄シャツ男リターンズ

クリエイター賞(映像音響編集部門):Bee Studio

出演者賞:馬越友梨(ネガティブちゃん)

出演者賞:川連廣明(#エモハルドラマ)

出演者賞:西堀文(ただつわたなべ)

マテリアルショートドラマPR賞:ビンビンビーン

ショー旅賞:めんたいフィルム

Instagramいいね賞:忠津勇樹

TikTokいいね賞:毎日はにかむ僕たちは。

一人芝居賞:だいじろう【俳優】

