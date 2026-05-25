全国に洋菓子店を展開する不二家は、2026年にデビュー30周年を迎えた株式会社サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボレーションする。

不二家洋菓子店でコラボ商品を発売するほか、ショッパープレゼントや店内アナウンス、店頭ムービー、店頭ペコちゃん人形がポムポムプリン風のカチューシャをつけてお客様をお迎えするなど、不二家のお店でポムポムプリンの世界観を存分に楽しむことができるスペシャルな1か月だ。

コラボのテーマは「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 ～おうちでのんびりおやつタイム～」。勉強、仕事、将来のことなど、考えることがいっぱいの毎日。そんなときこそ不二家のスイーツを食べて、ポムっと一息ついてのんびりしよう、というメッセージを込めた。梅雨を吹き飛ばすハッピーな企画が目白押しの1か月。不二家のスイーツを食べて、おうちでのんびりおやつタイムを楽しんでほしい。

「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン(プリン・ミルキー)」は、ポムポムプリンをプリントしたプリン味と、ペコちゃんをプリントしたミルキー味の2種類のマカロンのアソート。価格は321円。6月1日発売。プリン味：カラメル香るプリンガナッシュをサンド。ミルキー味：ミルキーガナッシュをサンド。

「ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ」は 黄色いスポンジにプリンとプリン風味クリーム、カラメルソースをサンドし、上面にはカラメルグラサージュを流し込んでいる。プリン風味のクリームで飾った、プリン尽くしのケーキだ。コラボデザインのかわいいペーパープレート付きでお祝いを盛り上げる。価格は626円。6月12日発売。

ポムポムプリンとペコちゃんのコラボデザインがかわいいポーチに、不二家の人気菓子を詰め合わせた。コラボデザインのオリジナルステッカー1枚付き。＜詰め合わせ内容＞は、ミルキー：5粒、カントリーマアム(バニラ)：2枚、ホームパイ：4枚(2包)、ハートクッキー(バターアーモンド)：2枚、オリジナルステッカー：1枚。「おかしポーチ(ポムポムプリン)」の価格は1,320円。5月29日発売。サイズは、約縦110×横170×マチ60mm。

オリジナルステッカーイメージ

「ミルキー缶(ポムポムプリン)」はポムポムプリンとペコちゃんのコラボデザインがかわいい丸缶に不二家のミルキーが19粒入ったミルキー缶。コラボデザインのオリジナルステッカー1枚付き。価格は770円。6月1日発売。約直径110×高さ50mm。 詰め合わせ内容はミルキー：19粒、オリジナルステッカー：1枚。

オリジナルステッカーイメージ

オリジナルショッパープレゼント

コラボ商品(対象商品)を3点以上購入した人に、「ペコちゃん×ポムポムプリン」オリジナルデザインショッパーを1枚プレゼントする。数量限定のため、なくなり次第終了。6点以上購入した場合もお渡しは1枚。

対象商品は、「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン(プリン・ミルキー)」、「ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ」、「おかしポーチ(ポムポムプリン)」「ミルキー缶(ポムポムプリン)」、「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いシュークリーム(プリン味)」、「パラソルチョコ缶(ポムポムプリン)」。店舗によってお取り扱いがない場合がある。

コラボを記念し、不二家洋菓子店(一部店舗を除く)の店頭ペコちゃんがポムポムプリンをイメージしたオリジナルカチューシャを着用する。ポムポムプリンに変身？！ コラボ期間限定のペコちゃんをぜひチェックしてみてください。

全国の不二家洋菓子店にて、6月1日より順次、ポムポムプリンとお友だちの“マフィン”による店内アナウンスが放送される。アナウンス内容は、コラボテーマ「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 ～おうちでのんびりおやつタイム～」にちなみ、難しいことは置いておいて、不二家のケーキを食べてのんびり一息ついちゃおう、というメッセージ。ぜひお店で聞いてください。放送期間は6月1日～30日。対象店舗は全国の不二家洋菓子店(一部店舗を除く)。

全国の不二家洋菓子店にて、2026年6月1日より順次、ポムポムプリンとお友だちが登場するオリジナルの店頭ムービーが放映される。スイーツを食べてみんなでポムっと一息ついている様子を、ぜひお店で見てください。放送期間は6月1日～30日。対象店舗は、全国の不二家洋菓子店(一部店舗を除く)。

不二家数寄屋橋店 コラボラッピングイメージ

コラボ期間限定で「不二家洋菓子店 ペコちゃん×ポムポムプリン」コラボのラッピング店舗が登場する。不二家 数寄屋橋店が期間限定でポムポムプリンデザインに大変身。店舗がポムポムプリン一色になる。ポムポムプリンとお友だちがお店に遊びにきたようなデザイン。店内にいるポムポムプリンとお友だちを探してみてほしい。ラッピング期間は6月1日～30日。

さらに、同期間中に銀座数寄屋橋交差点の不二家広告塔「ペコちゃんビジョン」にて『ペコちゃん×ポムポムプリン』オリジナルデザインの映像を放映する。点灯時間は6月1日～30日16:00～22:00。毎時00～04分、30～34分と、21:56～22:00にコラボ素材を放映する。

Sanrio NISHIGINZA店コラボステッカーイメージ

不二家 数寄屋橋店での店舗ラッピングを記念して、サンリオショップ Sanrio NISHIGINZA店との連動企画を実施する。Sanrio NISHIGINZA店で税込1,000円以上購入したレシートを、不二家 数寄屋橋店にて提示すると「ペコちゃん×ポムポムプリン」オリジナルデザインステッカーを1枚プレゼントする。当日のレシートのみ有効。数量限定のため、なくなり次第終了。