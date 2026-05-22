サンリオは、みなとみらい駅周辺を舞台にした大型イベント「サンリオフェス2026 in みなとみらい」を5月23日から開催すると発表した。

「サンリオフェス2026 in みなとみらい」を開催

みなとみらい駅周辺(会場：みなとみらい駅、ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、クイーンズスクエア横浜)

みなとみらい駅周辺では、 サンリオキャラクターとのさまざまなコラボレーション施策を順次展開する。

5月23日より、オリジナルデザインを施したみなとみらい線Y500系ラッピングトレインを運行、5月29日からは記念台紙付き一日乗車券(2枚セット)を期間限定で販売する。6月12日～6月28日の期間中は、みなとみらい駅中央改札付近を特別装飾し、一部自動改札機から出場する際にサンリオキャラクターのボイスが鳴動する特別演出も行う。

みなとみらい線でサンリオキャラクターのラッピングトレインが運行

また、6月27日・28日には、周辺6ヵ所のスポットを巡りスタンプを重ね合わせるとイラストが完成する「サンリオフェス2026 かさねおしスタンプラリー」を実施する。

ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいでは、6月12日～6月28日の期間中、対象店舗で数量限定ノベルティ配付、グリーティング、館内装飾などの企画を予定。さらに、サンリオの新アプリ「Omoide Badge」で施設内のスポットを巡ってデジタルバッジをコンプリートすると、数量限定でアクリルチャームがもらえる特別施策を実施予定で、詳細は6月上旬に各施設公式サイトにて発表される。

ランドマークプラザでは、ポムポムプリンの30周年を記念して、ポップアップストア、高さ約5mのポムポムプリン巨大バルーンの初展示、6月13日にはポムポムプリンのスペシャルステージなども実施。MARK IS みなとみらいでは、6月26日～6月28日にサンリオピューロランド35周年ポップアップストアを開催、コラボ商品は5月25日に不二家「ペコちゃんmilkyドーナツ」、5月29日にユニクロ「UTme!」の発売を予定している。





ポムポムプリン巨大バルーン

クイーンズスクエア横浜では、6月12日～6月28日の期間中、エスカレーターを「2026年サンリオキャラクター大賞」にエントリーした全90キャラクターで特別装飾。さらに、6月27日・6月28日の2日間クイーンズサークルにて、「Sanrio Games」の第1作目タイトル「サンリオパーティランド」の世界最速の試遊体験やフォトスポットを展開する。





サンリオゲームズエリアin クイーンズスクエア

メイン会場・キッズ会場(パシフィコ横浜)

本イベントのフィナーレとなる6月27日・28日の2日間は、パシフィコ横浜をメイン会場に「サンリオフェス2026」を開催。総勢約30キャラクターが登場するステージや、「2026年サンリオキャラクター大賞」の結果発表が行われる。

会場内は「サンリオフェス2026シティ」として、キャラクター装飾で彩られた“サンリオキャラクターの街”のような空間を演出。さらに、サンリオ初の自社ゲームブランド「Sanrio Games」の第1作目タイトル「サンリオパーティランド」の世界最速試遊を実施するほか、会場限定商品や先行発売商品、フード販売なども予定されている。

メイン会場キービジュアル



また、小学生以下の子どもを対象にした「サンリオキッズフェスティバル」も同時開催。「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表ステージのライブビューイングや、ハッピリーナフレンズをはじめとするステージなどを予定している。

「サンリオフェス2026 in みなとみらい」概要

みなとみらい駅周辺マップ

【メイン会場・キッズ会場】

期間：2026年6月27日(土)、6月28日(日)

会場：パシフィコ横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)

メイン会場：展示ホールB・C・D

キッズ会場：会議センターメインホール・ホワイエ ※メイン会場は事前抽選申込制

※未就学児はメイン会場入場不可

※キッズ会場は入場チケット不要

【みなとみらい駅周辺施設】

期間：2026年5月23日(土)より順次～6月28日(日)※ラッピングトレインのみ7月3日(金)まで

会場：みなとみらい駅、ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、クイーンズスクエア横浜

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