BANDAI SPIRITSはこのほど、ポケモン30周年を記念した「一番くじ」を企画。その第1弾が、5月30日より順次発売されます。

⋱ ⭐全ラインナップ公開⭐ ⋰

.

一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1

📅5月30日(土)より順次発売予定

.

第1弾はカントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹にフォーカス✨

.

記念感のあるアイテムが盛りだくさん!

.

🔗https://1kuji.com/products/pk30th_1

.

#ポケモン30周年

(@ichibanKUJIより引用)

「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」

今回の一番くじは、「ポケモン」の30周年を記念した時計やプレートなどのグッズや、カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹のぬいぐるみなど、全10等級+ラストワン賞が登場します。

ラインアップが公開されると、SNSでは「ぎゃあああああああ!!!!! ミズゴロウちゃんいるうううう!!!!」「アチャモとポッチャマいるやーーーーん!!!!!」「これは欲しいぃぃぃ」「御三家ぬい可愛すぎる」「は、破産確定!?全部かわいい! 最高だぁ」「G賞のグラスのために何回回すことになるんや、可愛すぎて滅」と発売前から大人気です。

1回770円で、5月30日より順次、書店、ホビーショップ、ドラッグストア、一番くじ公式ショップ、ポケモンセンターなどに登場。気になるラインアップはこちらです!

【A賞】30周年記念アクリル時計

カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹がデザインされたアクリル時計。サイズは約18cm。

「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」30周年記念アクリル時計

【B賞】ピカチュウ30周年記念プレート

ピカチュウのシルエットがデザインされた30周年記念のプレート。サイズは約19cm。

「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」ピカチュウ30周年記念プレート

【C～F賞】旅立ちの3匹 ぬいぐるみ

カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹が、約13～16㎝サイズのぬいぐるみになって登場。いずれも3種から選べます。

「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」旅立ちの3匹 ぬいぐるみ

【G賞】30周年記念グラス

【H賞】ハンドタオル

【I賞】ラバーコレクション

【J賞】30周年記念メタルチャーム

【ラストワン賞】ピカチュウ(オスのすがた)30周年記念ぬいぐるみ

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、30周年のロゴがデザインされたプレートを持ったピカチュウ(オスのすがた)のぬいぐるみが登場。サイズは約50cm。

「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」ピカチュウ(オスのすがた)30周年記念ぬいぐるみ

なお、ダブルチャンスキャンペーンには、ラストワン賞の「ピカチュウ(オスのすがた)30周年記念ぬいぐるみ」が用意されています。キャンペーン期間は8月末日までとなっており、当選数は50個。

(C) Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokémon