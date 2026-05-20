BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ MOTHER2 ギーグの逆襲 第二弾』(メーカー希望小売価格1回790円)を6月6日より順次発売する。種類数は全8等級32種＋ラストワン賞、ローソン、Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAなどで販売する。

本商品は、任天堂株式会社のスーパーファミコン(TM)用ソフト『MOTHER2 ギーグの逆襲』(以下、『MOTHER2』)の一番くじ第二弾。ルームライト、プレゼントボックス、ガラスマグカップ、ランチバッグ、なまえマーカー、病院をイメージした各種アイテム、ラバーアイテム、ステーショナリー、ぬいぐるみをラインナップしている。

A賞：どせいさんのルームライト(全1種)

A賞は、どせいさんのおうちにふんわりと優しい光が灯る、どせいさんのルームライト。ベッドサイドや玄関へディスプレイするのにもぴったりなサイズ感。

B賞：ほんとにつかえるプレゼントボックス(全1種)

B賞「ほんとにつかえるプレゼントボックス」は、ゲームに登場するあの「プレゼントボックス」が登場です。中にお気に入りのおやつや大切なものを入れて、アイテム収集をする冒険気分が日常でも楽しめる。

C賞：まちのおみやげガラスマグカップ(全5種)

C賞は、『MOTHER2』に登場するさまざまな町のおみやげをイメージした全5種のガラスマグカップ。耐熱仕様で、電子レンジでも使用することが出来る。

D賞：おみせのランチバッグ(全3種)

D賞は、作中のおみせ3店舗「マッハピザ」「ママメイドバーガー」「パン屋さん」の紙袋をイメージしたランチバッグ。レシート風デザインのステッカーが1枚付属する。

E賞：ウィンドウ なまえマーカー(全4種)

E賞は、ゲームウィンドウデザインのなまえマーカー。付属のステッカーを使って、自分の名前や誕生日、好きな食べ物、必殺技やお気に入りの持ち物など、オリジナルのカスタムが楽しめます。

F賞：げんきのおともアイテム(全4種)

病院やパワーアップアイテムデザインの選べる全4種のアイテム。

G賞：べんりなラバーアイテム(全6種)

G賞「べんりなラバーアイテム」は、バンドとばねクリップから選べる全6種のラバーアイテム。ラバーバンドをお手持ちの飲み物に巻き付ければ、まるでゲーム内のドリンクを飲んでいるかのような体験が楽しめる。

H賞：おもいでいっぱいステーショナリー(全8種)

冒険のおもいでを詰め込んだステーショナリーはメモ帳、切手風シール、メタルクリップからお好きなものが選べる。

ラストワン賞：だきしめる どせいさんぬいぐるみ 約30cm

さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、約30cmサイズの「どせいさん」の大きなぬいぐるみを用意。サイドのポケットに手を入れて、ぎゅっと抱きしめられる。

ダブルチャンスキャンペーン：まちのおみやげガラスマグカップセット(合計50個)

また、C賞と同仕様のガラスマグカップセットが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定。

(C)SHIGESATO ITOI / Nintendo

スーパーファミコン・ゲームボーイは任天堂の商標です。