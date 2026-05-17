日本テレビ系情報番組『シューイチ』(毎週土曜5:55～、日曜7:30～)のコーナー「Travis JapanのスタディーJAPAN」が16日に放送され、X(Twitter)では、SNSでは「551私も大好き! これからも美味しいのえしず(※川島如恵留と吉澤閑也)見せて欲しい!」などの声が上がっている。

日本テレビ

今回は、川島と吉澤が大阪でこよなく愛されるソウルフード「551蓬莱」で、川島と吉澤が豚まん作りをスタディー。まずは8,000個分の豚まんの具材作りに挑んだ。

パワー担当の吉澤が20キロの玉ねぎを運び活躍するが「目がしみる」と泣きベソを。さらに生地の手包みでは、なんでもできる秀才川島が、初心者とは思えない手際を見せる。

そして試食。それぞれ自らが作った豚まんを頬張るが、職人さんの本物を食べて「ぜんぜん違う!」と、さすがのプロの腕前を2人は知るハメになった。

これにXでは、「トレンドinした閑也豚まんの製造過程はぜひ観てほしい」「頭がいいだけではなく、器用にお上手に豚まんを包むのえさん」「閑也くんの飾らない無邪気さのお陰でプロの技が引き立ってた」「のえさんが40秒で包み終わったときの551の方の反応がwww」などのコメントが見られた。

ほかにも、「これは良い飯テロ」「タイムラインが豚まんで染まっていたと思ったら、これか」「早速、明日食べに行きます」のほか、551の店舗が関西近郊にしかない理由について「なるほど。生地が発酵する時間があるから、味を保つために関西にしかないのか」と実際にスタディできたユーザーもいた。

この放送は、TVerで見逃し配信されている。