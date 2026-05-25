6月15日より、新横浜プリンスホテルに今年もピングーが登場。“夏祭り”をテーマに、アフタヌーンティーやコンセプトルームなど、可愛くてワクワクする本企画。5月18日より予約受付がスタートし、SNSで話題となっています。

新横浜プリンスホテルにピングーが帰ってくる!💙

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6月15日(月)より新横浜プリンスホテルとピングーのコラボレーション企画がスタート!

昨年大好評だったアフタヌーンティーはもちろん、今年はコンセプトルームやスケートセンターでのコラボも実現⛸✨

夏祭りを楽しむピングー、ピンガ、ロビのイラストはオリジナルです🎆

ここでしか手に入らないグッズも!

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今年の夏は、ピングたーたちと一緒に新横浜プリンスホテルで思い出をたくさん作ろう🐧♬

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みなさまのご来館をお待ちしております🎇

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開催期間:2026年6月15日(月)～2026年8月31日(月)



(@pingu_jpnより引用)

「PINGU NATSU-MATSURI in Shin Yokohama Prince Hotel」

夏祭りモードのピングーたち、めちゃくちゃ可愛いですね。今年の夏も、新横浜プリンスホテルでピングーファミリーやロビと楽しい時間を過ごすことができるとあって、ファンから歓喜の声が。

開催期間は6月15日～8月31日。5月18日から予約受付がスタートしており、SNSでも、「えええ!!! やばい!!!かわいすぎる」「今年も開催なんて嬉しすぎる(泣)楽しみです」「夏祭りコンセプトのピングーきゃわいすぎるよ」「ピングーのアフタヌーンティーが可愛すぎる たくさん働いてご褒美に行くぞー」「予約した!めっちゃ楽しみ」といった声が。

アフタヌーンティーを楽しむのもよし、家族でゆっくり泊まってみるのもよし。ピングーたちと一緒に、特別な夏を過ごしてみてはいかがでしょうか。企画のラインアップはこちらです。

アフタヌーンティー

42階にある「トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ」では、夏祭りをテーマにしたオリジナルアフタヌーンティーを楽しむことができます。見た目も愛らしいメニューが盛りだくさんで、オリジナルデザインのぷっくり可愛いポッティングシールのノベルティと、紅茶フリーフロー付き。120分制で、価格は一般が8,500円、会員は7,500円。

「PINGU NATSU-MATSURI in Shin Yokohama Prince Hotel」アフタヌーンティー

また、キャラクターごとのオリジナルコースター付きオプションドリンク(1,600円)も用意されていて、どれもキュートでとっても美味しそう。ラインアップは、「ピングーのコットンキャンディードリンク」「ピンガのりんご飴シャーベットサイダー」「ロビのチョコバナナミルク」「ピングー&ピンギのかき氷レモネード」の全4種。

「PINGU NATSU-MATSURI in Shin Yokohama Prince Hotel」アフタヌーンティーのオプションドリンク(1,600円)

コンセプトルーム

ピングーたちと一緒に過ごす、わくわくのお泊まり体験ができるコンセプトルームも登場。夏祭り気分をたっぷり味わえる特別装飾となっています。また、1名につき1セット「豆絞り風フェイスタオル」と「巾着」も用意されているのだとか。さらに、ピングー提灯がデザインされたオリジナルカードキーが付いて、1名1室19,950円、2名1室30,450円(ひとり15,225円)～。

「PINGU NATSU-MATSURI in Shin Yokohama Prince Hotel」コンセプトルーム

スケートプラン

近隣施設の「KOSÉ新横浜スケートセンター」を利用したプランも登場。夏祭りで遊んだあとは、ひんやりスケートリンクへ。ピングーたちがスケートを楽しむオリジナルデザインのアクリルキーホルダー付きの滑走券が用意されており、価格は一般が大人2,500円、中学生以下1,800円、会員は200円引き。

「PINGU NATSU-MATSURI in Shin Yokohama Prince Hotel」スケートプラン

このほかにも、ピングーグリーティングイベントやポップアップショップなど、楽しいイベントが開催される予定だとか。今年の夏はシンヨコでピングー祭りに参戦! 特別な夏をお楽しみください!