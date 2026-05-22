「テーマパークをたくさん“ハシゴ”して……」俳優の新木優子が、最近のプライベートエピソードを明かした。

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新木優子、中島裕翔との結婚発表後初の公の場

4月11日、元Hey! Say! JUMPで俳優の中島裕翔との結婚を発表した新木。18日、大阪市内で行われた「ハウス オブ ディオール 心斎橋」オープンイベントに出席し、結婚後初めて公の場に姿を見せた。

レースをあしらったドレスについて、「グレーという色がポイント」と話し、「男性的な生地にフェミニンなディティールを融合した、ジョナサンらしいドレスをまとうことができて、とてもうれしい」と笑顔に。

大阪の思い出を聞かれた新木は、「私の中で、大阪は遊びに来る場所。友達のおうちがあったり、修学旅行だったり、学生時の思い出も詰まっていたり」とコメント。「どの思い出にもすごく笑顔が絶えない。とにかく笑って、おいしく食べて過ごせる場所。来るだけでワクワクする」といい、「昨年は、大阪万博にプライベートで行かせていただいて。本当に楽しい時間を過ごせる」と語った。

また、自身に起こった“夢のような出来事”を問われると、「先日、友人のおうちにお邪魔した」と米・フロリダを訪れたことを報告。ディオールの撮影でロサンゼルスに行く機会があり、「ちょっと足を延ばしたら、友達の家に行けるっていうことで。夢のような……」と振り返り、「アトラクションに乗るのが、すごい好きなんですけど」「そういうテーマパークをたくさん“ハシゴ”して、友達と久しぶりに思いっきり休日を楽しんだ。すごく夢のような時間でした」とうれしそうに話していた。

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