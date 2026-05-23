「勝手にちょっと運命を感じる」アイドルグループ・King & Princeの永瀬廉が、大阪時代の思い出を明かした――。

King & Prince・永瀬廉

永瀬廉、『紅白』オープニングで着用した同型ジャケットで登場

永瀬は18日、大阪市内で行われた「ハウス オブ ディオール 心斎橋」オープンイベントに出席。ジャケットにダメージパンツを合わせたスタイリングで登場し、「お気に入りは、特にこのジャケット」とコメント。カラーと素材違いの同ジャケットを、「紅白のとき、オープニングで着させていただいて」と語り、「僕にとって思い出があるジャケットなので、お気に入りですね」と笑顔を見せた。

また、最近起こった“夢のような出来事”を聞かれると、「仕事で東京の外に行った」と切り出し、「そこで食べたカニ丼が、すっごいおいしくて……」と告白。「結構、大きい身を乗せてもらって、酢飯と食べたんですけど。まさにちょっと、夢のようなおいしさでしたね。カニ丼です!」とそのおいしさを熱弁し、報道陣の笑いを誘った。

子供のころは大阪で育ち、関西ジュニアとして活動していた永瀬。大阪の思い出を問われ、「関西ジュニアのころ、春・夏・冬は、松竹座に通ってステージをやらせてもらってた」と回顧。「その思い出の地に、ディオールができたっていう。勝手にちょっと運命を感じるというか。そういう意味でもうれしい」と話し、手を振りながら会場を後にした。

SNSでは、「廉くん品があって素敵」「めちゃくちゃかっこよかった」「ずーっと眺めてられる」「コメントが素敵すぎる」「“カニ丼です”かわいい」「とってもお似合いで品があってカッコよくて素敵だった」「大切なことをずっと大事だと話してくれる 廉くん大好きです」などの声が上がっている。