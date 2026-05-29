これからもずっと、愛する人の顔に触れていたい…「デスマスク」の製作を依頼する遺された家族の思いとは――。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』では、「生きた証を抱きしめて～愛するあなたとデスマスク～」を、31日(通常と異なり13:40～ ※関東ローカル)に放送する。

幼くして亡くなった娘のデスマスクを依頼した親

亡くなった人の顔を型取りし、その面影を形として残す「デスマスク」。その製作に日本でたった一人、向き合い続けている“職人”が権藤俊男さん(72)だ。

製作の依頼は、幼い子どもを失った両親や、尊敬する父を亡くした息子など、深い喪失感を抱いた家族から寄せられる。愛するあなたにそばにいてほしい…そんな、かなわぬ思いに応えるため、権藤さんは静かに顔の型取りを進めていく。

完成したデスマスクを前に、涙を流しながら笑顔を見せる家族たち。そこに存在するのは、ただの“死者の顔”ではない。手に触れ、抱きしめることができる故人の面影であり、確かに生きていた証なのだ。

その一方で、デスマスクの依頼は年間わずか10件ほど。技を受け継ごうにも、この仕事だけで生活していくことは難しく、これまで何人もの弟子が去っていった。

そんな中、権藤さんのもとに新たに現れたのが、27歳の元さん。「人に寄り添う仕事がしたい」。そう願い弟子入りした元さんは、この仕事に引かれていく。しかし、現場での一つのミスをきっかけに気持ちが揺れ始める…。

写真も動画も簡単に残せる時代に、なぜ遺された家族は「デスマスク」を求めるのか。愛する人の死と向き合う家族の思いと、その面影を残し続ける職人の覚悟を、川栄李奈のナレーションで見つめていく。

(C)フジテレビ