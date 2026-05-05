フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で、3日に放送された「あしたもテレビの片隅で ～映り込みに捧げる奇妙な人生～」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。

WBCのパブリックビューイングに参加する増井孝充さん (C)フジテレビ

「ほんの一瞬でもいいから…カメラに映りたい」という心に芽生えた欲求のために、家も仕事も捨てて人生の全てを懸ける増井孝充さん(58)。彼が追い続けているのは、テレビや映画の画面に「映り込む」こと。自らを“エキストラの帝王”と名乗り、スポーツイベントの中継画面や生放送の観覧席、さらに映画やドラマのエキストラ出演まで、カメラのある場所を求めて日本全国に足を運び続けている。

彼はただの目立ちたがり屋ではない。カメラの位置や人の流れ、映る瞬間を予想し、何時間も前からその一瞬を待ち続ける。目指すのは、たった1カット。ほんの数秒でも画面の中に存在することが、自分がこの世界で生きている証になると信じてきた。

45歳で会社を辞めてからは、実家を飛び出し、日雇いの仕事で食いつなぎながらのホームレス生活。全ては「画面に映り込む」ため。だが、人一倍目立とうとする姿勢は、時に周囲との摩擦を生み、エキストラ仲間から煙たがられたり、現場で出入り禁止となることも一度や二度ではない。それでも、「映りたい」という思いは尽きることがない。

13年ぶりに実家を訪れた増井さんが見つけたのは一着のダウンジャケット。彼の映り込み人生の原点がそこにあった…。

最初に注目度が上昇したのは、14時3分で77.2％に。東京マラソンの中継に映り込もうとする増井さんがスタッフとやり取りするシーンで、X(Twitter)では「映りこむどころじゃないじゃん、今日主役じゃんｗ」と、彼の“映り込み術”を見て、今回の取材対象への番組の目の付け所に反応する視聴者が見られた。

その後、14時18分～21分にかけ、74.5％から78.5％(最高値)と高注目度の時間が継続。映画『愛の道草』(今年秋公開予定、監督・脚本：出馬康成、主演：塙宣之)のエキストラが集まった場面で、現場慣れした増井さんが周囲にアドバイスを送るものの、トイレに行った瞬間、以前、増井さんとトラブルになった男性が「(増井さんは)自分が映ることを優先しますから、問題を起こしてる」「数々の現場で問題起こして、出禁食らってる人だから」と番組スタッフに告発した。

そんな声が上がっているとはつゆ知らず、増井さんが本番中に何とか目立とうと大きな動きを見せる姿が映し出され、Xでは「なんで目立つのよw」「小芝居炸裂w」と、執念の行動にコメントが続出した。

そして14時44分、山本由伸投手の地元でWBCのパブリックビューイングに参加するものの、常にテレビカメラを意識しながら観戦。ニュース番組のインタビューに応じる姿に「無駄なノウハウw」「WBCなんか見てないじゃんか」「体はカメラ向きwww」と、その執念に笑ってしまうコメントが見られた。

この放送回は、TVer・FODで見逃し配信中。

公園でホームレス生活を送る増井さん (C)フジテレビ