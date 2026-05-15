NHK総合で土曜日夜に放送中の『新プロジェクトX ～挑戦者たち～』。5月16日は「世界が認めた豪華列車 ～赤字鉄道が起こした奇跡～」と題し、JR九州のクルーズトレイン「ななつ星 in 九州」を取り上げる。

「ななつ星 in 九州」は2013年に運行開始した日本初のクルーズトレイン。客室はすべてスイートルーム、ゆったりくつろげるラウンジやダイニングを備え、最上級の洗練された列車空間でおもてなしを行う。九州各地を周遊して自然、食、温泉、歴史文化などの魅力に触れ、「ななつ星」でしか体験できない豊かな旅を提供する。

運行開始前から話題を呼び、世界的な旅行雑誌で3年連続世界一に輝くなど高い評価を得ているが、このクルーズトレインを手がけたJR九州は「ほぼ全ての路線が赤字だった鉄道会社」だという。国鉄時代から地元住民らに背を向けられてきた状況を打破しようと、「九州の魅力を伝え、住民が誇れる列車」を企画。「鉄道会社だけでなく農家や人間国宝の職人たちが、心血を注いで作り上げた」としている。









「ななつ星 in 九州」の豪華な客室や車窓風景、車内で提供されるメニューなども紹介

JR九州の社長を務めた唐池恒二氏(現在は同社相談役)も番組に出演。約300億円の赤字から黒字転換を図り、「ななつ星 in 九州」については企画から運行まで自ら陣頭指揮を執ったとのこと。番組では、「ななつ星」が巡る九州の美しい景色や豪華な客室の魅力も紹介される。初回放送は5月16日の20時7分から20時55分まで。5月22日深夜に再放送も予定している。