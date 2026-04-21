NHK BSプレミアム4KおよびNHK BSにて、鉄道紀行番組『極上! 鉄道ごはん旅 常盤貴子×石田ひかり 九州の鉄道と美食編』を放送。俳優の常盤貴子さんと石田ひかりさんが列車を乗り継いで九州を巡り、鉄道と食の魅力を体感する。

常盤貴子さんと石田ひかりさんが豪華観光列車「36ぷらす3」をはじめとするJR九州の列車を乗り継ぎ、九州を巡る

常盤さんと石田さんは、JR九州の豪華観光列車「36ぷらす3」や特急「ソニック」、西日本鉄道のレストラン列車「ザ・レール・キッチン・チクゴ」を乗り継ぎ、1泊2日で九州を巡る。列車そのものの魅力や車窓風景だけでなく、列車内で提供する食事にも焦点を当てる。宮崎の旬の食材を使った懐石弁当、別府の地獄蒸しを取り入れたイタリアン、地域食材を生かしたコース料理など味わいながら、食を通じて各地の文化と風土を知る構成となっている。

「いつもの日常とは違う新しい旅の体験ができました」と語る常盤さんは、鉄道で地域の食を味わうことで「その土地の特産品を知って、風土とか生産者の姿を思い浮かべることができ楽しかったです」と振り返る。石田さんも、「初めての本格的な観光列車は貴重な体験でした」「今回の旅は九州の愛が詰まったおもてなしがいっぱいで、列車ごはんを頂くことでその土地と一体となれて身近に感じることができました」とコメントしている。

「36ぷらす3」の懐石弁当を味わう石田さんと常盤さん

秘境駅とも呼ばれる宗太郎駅を訪ねる

別府の地獄蒸しを取り入れたイタリアンも味わう

ナレーションは三宅民夫さんが担当。NHK BSプレミアム4Kで4月22日の18時から18時44分まで、NHK BSで4月30日の21時15～59分に放送を予定している。