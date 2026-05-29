「子どものファンが増えました」

演歌歌手の小林幸子が、「マイナビ ショードラアワード2026」受賞式にサプライズ登場。会場で「千本桜」を披露したほか、ショートドラマ出演後に起きた“ファン層の変化”について語った。

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小林幸子、サプライズ登場で「千本桜」生歌唱

小林は、27日に都内で行われた「マイナビ ショードラアワード2026」受賞式にプレゼンターとしてサプライズで登場。会場からどよめきが起こるなか、BGMとして流れていた「千本桜」を歌唱し、会場を盛り上げた。

同受賞式は、誰もが動画づくりを楽しみ、発信できる時代に斬新なアイデア、刺激的なコンテンツを生み出したショートドラマを表彰するアワード。大賞受賞者には、賞金300万円と地上波テレビドラマの制作権が贈られる。

自身もショートドラマ『湯けむりインフルエンサーさっちゃん』で主演を務めた経験もある小林。「SNSのフォロワーもそうですが、どちらかというと私のファンの皆さんは年齢層が高いんですけど、子ども(のファン)が増えました」と、その影響を大きさを明かした。

小林がプレゼンターを務めたショー旅賞を受賞したのは、めんたいフィルム。受賞作「湯けむりスイッチ」で主演を務めた木丸由惟が18歳だと知ると、小林は「あら、かわいい!」とメロメロになりつつ、作品についても「一番最初のお風呂のシーン、あれはいいですよね!」と絶賛していた。

また、同受賞式のMCは森香澄が務めたほか、プレゼンターには畑芽育、山下幸輝らも登場した。

「マイナビ ショードラアワード2026」受賞者

大賞:セイカイガワカラナイ
マイナビ新人賞:Agu.official｜美容室
クリエイター賞(企画部門):あの卓が気になる
クリエイター賞(企画制作部門):N高のドラマ
クリエイター賞(監督脚本部門):柄シャツ男リターンズ
クリエイター賞(映像音響編集部門):Bee Studio
出演者賞:馬越友梨(ネガティブちゃん)
出演者賞:川連廣明(#エモハルドラマ)
出演者賞:西堀文(ただつわたなべ)
マテリアルショートドラマPR賞:ビンビンビーン
ショー旅賞:めんたいフィルム
Instagramいいね賞:忠津勇樹
TikTokいいね賞:毎日はにかむ僕たちは。
一人芝居賞:だいじろう【俳優】

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