フリーアナウンサーで俳優の田中みな実が11月29日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演。ゲスト出演したモデルでタレントの滝沢カレンに驚く場面があった。

滝沢カレン

「そう思われてるんじゃないか? って想像するのが嫌」

バラエティやドラマ共演で親交を深めるものの、「こんなに一緒にいるのに謎がホントに多い」と本音を語った田中。続けて、「私は親友と思ってるけど」と話しつつ、「カレンちゃんの中では親友じゃないのはわかってるの」と吐露。「“同じビルの中にいて、いつか親友になる可能性はなくはない”って『ボクらの時代』で言ってたから」と淡い期待をにじませるも、「“何階?”って聞いたら、“地下”って言われて」と苦笑すると、滝沢は、「ホント、私って失礼(笑)」と反省しきりだった。

“友人”について、「作らないし、作れない」という滝沢は、「一回作ったら、一生守りたい! ぐらいの。重いんですよね。友達に対して」「恋愛よりも多分、友情のほうが嫉妬しちゃう。嫉妬しいです」と告白。友人が自分以外の友人と遊ぶのも耐えられないそうで、「中学生の女子みたいになっちゃう。“なんで教えてくれないの?”って。直接は言えないけど、心の中ですごい引っ張っちゃう」と話し、「ショックで嫉妬しいになってしまうので。なるべくちゃんと誘ってもらえるように、自分はその子のために一生尽くそうって思う」と打ち明けた。

また、「一人ご飯もできないし、一人カフェもできない」という滝沢。田中が、「できるできる! だいたい、カフェって一人で行くためのものじゃない?」と驚くと、「“友達に今日予定キャンセルされて一人なのかな? かわいそうな人なのかな?”とか。そう思われてるんじゃないか? って想像するのが嫌なんです」とその理由を説明。そんな滝沢に、田中は、「全然誘ってよ」とアピールするも、「誘わせてください! カフェぐらいなら」と返され、「カフェぐらいなら? 食事はあれだけど、カフェぐらいだったらみたいな?」と猛ツッコミしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。