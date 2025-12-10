モデルの滝沢カレンが6日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)にゲスト出演。フリーアナウンサーで俳優の田中みな実と“人見知り”トークを展開した。

滝沢カレン

「2人になっちゃうことが私はすごい嫌で」

プライベートでも親交のある田中に、「人見知りすぎて、はじめてしゃべる人との声、すごい小っちゃいよね?」とぶっちゃけられた滝沢は、「聞こえなさ過ぎて、何回も“えっ?”って言われたり。質問しなきゃ! って思っても、その質問が聞こえてなくてスルーされたり」と吐露。人前でのあいさつも苦手だといい、「大っ嫌いです。ホントに緊張しちゃう」とこぼすも、田中に、「面白いあいさつしかしないじゃん(笑)」とツッコまれていた。

また、大人数が苦手だという2人。田中は、「私は3人までが本当は心地いい。3人だと話が漏れる可能性がちょっと低いというか。一人増えれば増えるほどじゃん」と語り、「“話さないでね”って言って、本当に話さない人って少なくて。例えば、旦那さんにだったら話してもいいかな? って思っちゃう人のほうが多いと思う」「家族だから平気だろうって思うけど。別に悪気なく、広めるつもりもなく」と3人がベストな理由を説明。

一方の滝沢は、4人がベストだそうで、「(松岡)茉優とみな実さんと私の3人ならいいんですけど……」と前置きしながら、「久々の3人とかだったら、誰か一人がトイレに行っちゃったときに、2人になっちゃうことが私はすごい嫌で。4人だと一人トイレに行っても、3人いるって思える」とその理由を告白。「めっちゃ仲いい人だったら、2～3人でOK。そんなに仲良くない久々の人とか、緊張する人とだったら絶対4人。でも、5人とかになると、私は話に入れない(笑)」と人見知りならではの悩みを明かしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。