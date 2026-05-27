ボンボンドロップシールほぼ全種となる約200種のシールやチャームなどが一堂に会する「ボンボンドロップシール POP UP STORE」の開催場所が発表されました。

開催場所・日程

渋谷モディ

  • 開催場所：渋谷モディ　7F イベントスペース
  • 開催期間：2026年6月19日(金)～6月28日(日)
  • 営業時間：11:00～19:00(最終入場18:30)

大宮マルイ

  • 開催場所：大宮マルイ 7F カレンダリウム3
  • 開催期間：2026年6月19日(金)～6月28日(日)
  • 営業時間：10:30～19:00(最終入場18:30)

仙台駅前イービーンズ

  • 開催場所：仙台駅前イービーンズ　3F イベントスペース
  • 開催期間：2026年6月26日(金)～7月5日(日)
  • 営業時間：10:00～19:00(最終入場18:30)

博多マルイ

  • 開催場所：博多マルイ　7F イベントスペース
  • 開催期間：2026年7月10日(金)～7月20日(月・祝)
  • 営業時間：10:00～19:00(最終入場18:30)

なんばマルイ

  • 開催場所：なんばマルイ　5F イベントスペース
  • 開催期間：2026年7月17日(金)～7月26日(日)
  • 営業時間：11:00～19:00(最終入場18:30)

サッポロファクトリー

  • 開催場所：サッポロファクトリー　2条館1F特設会場
  • 開催期間：2026年7月17日(金)～7月27日(月)
  • 営業時間：10:00～19:00(最終入場18:30)

神戸マルイ

  • 開催場所：神戸マルイ　4Fカレンダリウム
  • 開催期間：2026年7月24日(金)～8月9日(日)
  • 営業時間：【平日・土曜日】11:00～19:00(最終入場18:30)【日曜日・祝日】10:30～19:00(最終入場18:30)

愛知会場

  • 詳細は後日お知らせ

ファボーレ富山

  • 開催場所：ファボーレ富山　新館2F 特設会場(coen横)
  • 開催期間：2026年8月8日(土)～8月16日(日)
  • 営業時間：10:00～19:00(最終入場18:30)

ミナモア

  • 開催場所：ミナモア　9F ソラモア広場 エレベーターホール内
  • 開催期間：2026年8月15日(土)～8月23日(日)
  • 営業時間：10:00～19:00(最終入場18:30)

新宿マルイ アネックス

  • 開催場所：新宿マルイ アネックス　3Fイベントスペース
  • 開催期間：2026年8月28日(金)～9月6日(日)
  • 営業時間：【平日】11:00～19:00(最終入場18:30)、【土曜日・日曜日・祝日】10:30～19:00(最終入場18:30)

なお、抽選予約は6月上旬から受付開始(開催都市ごとの受付)。また、中学生以下2名まで同伴可能とのことです。

入手困難なボンボンドロップシールがほぼ全種類そろう、豪華すぎるポップアップイベント。今後のチケット情報もお見逃しなく!