ボンボンドロップシールほぼ全種となる約200種のシールやチャームなどが一堂に会する「ボンボンドロップシール POP UP STORE」の開催場所が発表されました。

渋谷モディ

大宮マルイ

仙台駅前イービーンズ

博多マルイ

なんばマルイ

サッポロファクトリー

神戸マルイ

愛知会場

ファボーレ富山

ミナモア

新宿マルイ アネックス

なお、抽選予約は6月上旬から受付開始(開催都市ごとの受付)。また、中学生以下2名まで同伴可能とのことです。

入手困難なボンボンドロップシールがほぼ全種類そろう、豪華すぎるポップアップイベント。今後のチケット情報もお見逃しなく!

🎀 POPUP 開催場所発表 🎀



札幌・仙台・大宮・渋谷・新宿・富山・

愛知・なんば・神戸・広島・博多

で開催決定❣️



抽選予約

6月上旬から受付開始🩵

(都市ごとに順次告知します)

⭐️中学生以下2名まで同伴可

⭐️ 購入制限あり(約10枚)



各会場の場所・日時はこちら💖https://t.co/IyDA1KjwPN pic.twitter.com/OM9ot7OR8l