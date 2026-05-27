ボンボンドロップシールほぼ全種となる約200種のシールやチャームなどが一堂に会する「ボンボンドロップシール POP UP STORE」の開催場所が発表されました。
開催場所・日程
渋谷モディ
- 開催場所：渋谷モディ 7F イベントスペース
- 開催期間：2026年6月19日(金)～6月28日(日)
- 営業時間：11:00～19:00(最終入場18:30)
大宮マルイ
- 開催場所：大宮マルイ 7F カレンダリウム3
- 開催期間：2026年6月19日(金)～6月28日(日)
- 営業時間：10:30～19:00(最終入場18:30)
仙台駅前イービーンズ
- 開催場所：仙台駅前イービーンズ 3F イベントスペース
- 開催期間：2026年6月26日(金)～7月5日(日)
- 営業時間：10:00～19:00(最終入場18:30)
博多マルイ
- 開催場所：博多マルイ 7F イベントスペース
- 開催期間：2026年7月10日(金)～7月20日(月・祝)
- 営業時間：10:00～19:00(最終入場18:30)
なんばマルイ
- 開催場所：なんばマルイ 5F イベントスペース
- 開催期間：2026年7月17日(金)～7月26日(日)
- 営業時間：11:00～19:00(最終入場18:30)
サッポロファクトリー
- 開催場所：サッポロファクトリー 2条館1F特設会場
- 開催期間：2026年7月17日(金)～7月27日(月)
- 営業時間：10:00～19:00(最終入場18:30)
神戸マルイ
- 開催場所：神戸マルイ 4Fカレンダリウム
- 開催期間：2026年7月24日(金)～8月9日(日)
- 営業時間：【平日・土曜日】11:00～19:00(最終入場18:30)【日曜日・祝日】10:30～19:00(最終入場18:30)
愛知会場
- 詳細は後日お知らせ
ファボーレ富山
- 開催場所：ファボーレ富山 新館2F 特設会場(coen横)
- 開催期間：2026年8月8日(土)～8月16日(日)
- 営業時間：10:00～19:00(最終入場18:30)
ミナモア
- 開催場所：ミナモア 9F ソラモア広場 エレベーターホール内
- 開催期間：2026年8月15日(土)～8月23日(日)
- 営業時間：10:00～19:00(最終入場18:30)
新宿マルイ アネックス
- 開催場所：新宿マルイ アネックス 3Fイベントスペース
- 開催期間：2026年8月28日(金)～9月6日(日)
- 営業時間：【平日】11:00～19:00(最終入場18:30)、【土曜日・日曜日・祝日】10:30～19:00(最終入場18:30)
なお、抽選予約は6月上旬から受付開始(開催都市ごとの受付)。また、中学生以下2名まで同伴可能とのことです。
入手困難なボンボンドロップシールがほぼ全種類そろう、豪華すぎるポップアップイベント。今後のチケット情報もお見逃しなく!
🎀 POPUP 開催場所発表 🎀— ボンボンドロップシール【公式】 (@bonbon_drop) May 26, 2026
札幌・仙台・大宮・渋谷・新宿・富山・
愛知・なんば・神戸・広島・博多
で開催決定❣️
抽選予約
6月上旬から受付開始🩵
(都市ごとに順次告知します)
⭐️中学生以下2名まで同伴可
⭐️ 購入制限あり(約10枚)
各会場の場所・日時はこちら💖https://t.co/IyDA1KjwPN pic.twitter.com/OM9ot7OR8l