来年開催されるサッカー女子ワールドカップを前にして、レジェンド・澤穂希の“後継者”との呼び声高く、王座奪還のキーパーソンとして期待を集めている谷川萌々子選手。24日に放送されたMBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00～)に登場した。

谷川選手は、欧州の強豪、FCバイエルン・ミュンヘン女子に所属し、すでに中心選手として活躍している。

10代でなでしこに名を連ね、19歳で迎えたパリ・オリンピックでは、強豪ブラジルを沈める超ロングシュートを決めてみせた。身長168cm、左右の違いなくボールを操る“両利き”選手は、ヨーロッパでもそのサッカーIQやスケールの大きさが評価され、「世界期待の若手ランキング」でも4位にランクインしている。

そんな谷川選手の原点が、幼稚園の時にテレビで見たなでしこジャパンのW杯優勝(2011年)。金のテープが舞い踊る日本初の快挙が、サッカーを始めたばかりの幼い心に火をつけた。そこから「自分もW杯で優勝する。そして澤さんのように世界一の選手になる」ことを夢見るようになり、今は、「昔と比べて現実味を帯びてきた。自分もできるって信じることが大切だと思う」という心境になったという。

ドイツで2シーズン目を迎えた谷川選手には、頂点を目指す2つの戦いが待っていた。国内2強と言われるライバル、ヴォルフスブルクとの直接対決。そして、バイエルン女子の悲願でもある欧州一をかけた、UEFA女子チャンピオンズリーグだ。

番組では、サッカーでの奮闘の様子だけでなく、ひとり暮らすドイツの日々にも密着。チームメイトには欧州のトップ選手がそろう。ひとまわりも上の“お姉さん”たちに日本式ギョーザの作り方を教える姿には、屈託のないしなやかさが垣間見えた。

SNSでは、「谷川選手のドイツでの生活や、カメラが入りにくいだろう練習シーンまで観られて貴重な回だった」「俺らのモモちゃん、頑張れ!」などの声が上がっている。

この放送は、TVerで見逃し配信されている。