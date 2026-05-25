「夢が叶った!」「ものすごくテンションが上がってます」小泉孝太郎、20代の頃から夢見ていた“念願の番組”がついに実現　2006年のドラマ『ガチバカ!』で共演した手越祐也とMC初タッグ

“最高のお酒”にふさわしい“最高のアテ”を探す――。そんなシンプルで贅沢な目的を掲げ、手越祐也と小泉孝太郎が、完全ノープランの旅に出る。

6月8日(23:56～)にTBSで放送される『手越×孝太郎の今こそ栓を抜く時だ～アテのないアテ探し～』では、20年前にドラマで共演経験があるという“酒好きコンビ”がMCとして初タッグを組み、その土地ならではの“最高の酒のアテ”を探す旅に挑む。

“アテのないアテ探し”で静岡・伊豆へ

番組の舞台は静岡県伊豆市。手越と小泉の目的は、自ら持参した“至極のお酒”の栓を抜くにふさわしい「最高のアテ」と出会うこと。旅は完全ノープランで進行し、その場の出会いや流れだけで行き先や展開が決まっていく。

番組では、極上グルメだけでなく、絶景ロケーションや地元の人々との交流も描かれる。

“酒好き”だからこそ分かち合える時間

筋書きのない旅だからこそ生まれる“奇跡の出会い”も見どころの一つ。

お酒を通じて結ばれた仲間たちと、その瞬間にしか生まれない“極上の空間”を共有する“アテのないアテ探し”ドキュメンタリーが始まる。

手越祐也コメント

大好きなお酒を飲む番組なので楽しみで仕方がない! 僕と孝太郎さんがプライベートで楽しんでる様子をカメラが撮ってくれてそれが放送されるような不思議な感覚だし、すごく贅沢なことだと思う。

今まで50カ国くらい行ってるけど、食に関しては間違いなく日本が世界一だと思うので、どんなアテと出会えるのか、仲間と楽しめるのか楽しみでならない!

小泉孝太郎コメント

お酒の番組を持ちたいと２０代の頃から親しい仲間には言っていて今日夢が叶った! ものすごくテンションが上がってますし、アテは何にしよう? は毎日考えていることなので僕にすごくピッタリな企画!

伊豆でどんなアテとの出会いがあるかすごく楽しみですし、先入観にとらわれない何かしらの予期せぬ出会いが面白そうだしワクワクする!

ただお酒を飲むだけじゃなくて、いつもと違う場所で飲むお酒って格別! 心も体も喜んでるのがわかる!