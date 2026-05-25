アイドルグループ・ACEesの深田竜生が主演を務める、テレビ朝日オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』(毎週土曜23:00～23:30)が、7月11日から放送される。

ACEes、深田竜生主演ドラマの主題歌を担当 タイトルは「真夜中のZOO」

同作は、深田の連続ドラマ単独初主演作。深田が演じる主人公・武宮夏輝は、大学受験を控えた高校3年生だが、夏休み直前につきあっていた彼女にフラれたうえに、模試はE判定だらけ。最悪の状況のなか、見かねた姉のはからいで、姉と同じ大学に通うボーイフレンド・小早川蒼汰に家庭教師をお願いすることに。

最初は、さわやかすぎる蒼汰をいけ好かないヤツだと思っていた夏輝だが、蒼汰がふいに見せる笑顔や「よくがんばりました!」と無邪気に頭をなでてくれる仕草に、思わずドキッとしてしまい、いつしか気になる存在になっていく。

そして、夏輝の恋の相手となる小早川蒼汰を演じるのは、深田と同じACEesの浮所飛貴。ACEesメンバー同士のドラマ共演は今作が初となる。

また、同作の主題歌は、ACEesの「真夜中のZOO」に決定。菅田将暉をはじめとする数々の楽曲提供でも知られるシンガーソングライター・石崎ひゅーいが、今作のために新曲を書き下ろし、様々な動物になぞらえてピュアな想いが表現された、どこまでも真っ直ぐなロマンスソングになっている。

同楽曲は、30日放送の『ターミネーターと恋しちゃったら』内で流れるティザーで公開予定。

コメントは以下の通り。

深田竜生

――オファーを受けたときの率直な感想を教えてください。

1年ぶりのドラマということもあってすごくうれしかったです。ACEesのメンバーと映像のお仕事で共演するのは初めてなので不思議な感覚ですが、浮所くんと一緒で心強いですし頑張ります!

――脚本を読んで感じたことは?

“青春!”って感じで、読んでいてすごく楽しかったです。脚本家の松田裕子さんと事前にお会いしたのですが、そのときお話ししたことや僕の性格が脚本に反映されて、夏輝というキャラクターになっていました。夏輝とは共通点だらけなので、そこも楽しんでいただけるポイントかなと思います。

――役づくりで意識していることは?

もともと浮所くんのことは気になってよく見ていたのですが、この作品のオファーをいただいてからはよりいろいろな面を知りたくて、さらに観察するようになりました(笑)。

――浮所さんは同じACEesのメンバーですが、キュンとするところは?

浮所くんは何事にも妥協せず猪突猛進なところがあって、全力で生きている感じ。すごく尊敬しますし、いろいろ刺激をもらっています。ずっと“イノシシ”でいてほしいと思います。

――本作に主演するにあたってACEesのメンバーからメッセージはありましたか?

グループができて1年(と半年)ぐらいなので、僕と浮所くんが共演することに新鮮さを感じてくれているみたいです。みんな楽しみにしてくれているので頑張ります! ……と言いつつ、メンバーに見られるのはけっこう照れくさいです(笑)。

――夏輝のように誰かの恋人を好きになってしまったらどうしますか?

“誰か”次第ですけど、基本的には好きになったらあきらめないです。知らない人の恋人だったらあきらめないと思いますけど、たとえば親友の恋人だったらそもそも好意を持つことはないかな。

――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします。

僕自身、連続ドラマ単独初主演ということでだいぶ緊張しているのですが、浮所くんの力を借りつつ全力で頑張りたいと思います! ぜひ楽しみにしていてください!

浮所飛貴

――オファーを受けたときの率直な感想を教えてください。

深田のお芝居を生で見られるのが新鮮ですごく楽しみです! 僕はメンバー同士でのお芝居の経験があるんですよ。一緒に作品に挑んで乗り越えたときはぐっと距離が縮まったので、今回ももっといい関係になれたらいいなと思います。

――脚本を読んで最初に感じたことは?

きれいな青空がアタマに浮かびました! しかも、蒼汰は自分自身と近い部分もあります。深田と同じく、脚本家の松田裕子さんと事前にお話ししたことがセリフになっていたりして、不思議な気持ちでした。

――役づくりで意識していることは?

僕が演じる蒼汰は、穏やかで温かくて余裕がある感じの役なんですよ。僕はどちらかというとせっかちで生き急いでいるタイプなので、最近は落ち着いてさわやかな日々を生きるように心がけています。

――深田さんは同じACEesのメンバーですが、キュンとするところは?

とにかくまっすぐな男ですね。まさに“漢”だと思います。あと、笑うときはしっかり歯を見せて笑ってくれる……その笑顔になんだかキュンとします(笑)。

――本作に出演するにあたってACEesのメンバーからメッセージはありましたか?

どんな感じで2人が共演するのか楽しみだって言っていました。深田はメンバーに見られるのが照れくさいみたいですが、僕は自分が出演している作品をメンバーと見たことがあるのでもう恥ずかしさは乗り越えました(笑)。みんなでこのドラマを鑑賞することになっても、状況を面白がれると思います。

――夏輝のように誰かの恋人を好きになってしまったらどうしますか?

あきらめられないです。気持ちは止められないですよ。でも、好きになった女の子が、僕のせいで彼とケンカになってしまったら申し訳ないので……やっぱり考えちゃいますね。 ――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします。

今年の夏が素敵だったとみなさんに思ってもらえるように、そして、“よる11時スタートだからこの日は少し夜ふかしして放送を待ってみよう”と思ってもらえるような作品にしたいです。ぜひ、僕らの関係を最後まで見届けてください!