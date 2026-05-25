貯金ゼロの38歳会社員が、宝くじでまさかの3億円当せん――。26日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』(毎週火曜21:00～)では、突然億万長者になった男性の大逆転人生を紹介する。

貯金ゼロ、家賃3万円の部屋で暮らす会社員が…

今回のVTRで再現されるのは、38歳の会社員が宝くじで億万長者になった驚きの実話。男性は貯金ゼロで、風呂とトイレは共同、家賃3万円の部屋で暮らしていた。

そんな男性に、ある日まさかの転機が訪れる。購入した宝くじで、なんと3億円に当せん。突然、人生が一変するほどの大金を手にすることになった。

しかし男性は、誰にも当せんを明かさず、これまで通りの生活を続けることに。億万長者になったことを隠したまま、静かに日常を送ろうとしていた。

片思いの女性に打ち明けたことで人生が急展開

ところが、男性は片思いしていた女性に、3億円が当たったことを明かしてしまう。そこから彼の人生は思わぬ方向へ動き出す。

宝くじ当せんをきっかけに、男性の周囲には次々と女性たちが現れるように。突然手に入れた大金と、寄ってくる人々に翻弄され、男性の金はどんどん消えていく。

そして焦った男性は、ついにとんでもない行動に出てしまう。貯金ゼロの生活から一転、3億円を手にしたことで始まった“大逆転人生”の先に、どんな結末が待っているのか――。

畑芽育、主演映画の劇場で「バレたい」

スタジオでは、ゲストたちが「思わず自慢したくなった」出来事をトークする。

畑芽育は、自身が出演した映画をなるべく劇場に見に行くようにしているといい、少し「バレたい」という気持ちから、マスクなしで劇場へ向かったことを告白。そこで起きたまさかの出来事を振り返る。

また、ACEesの浮所飛貴は、アイドルや芸能界への憧れがあった頃のエピソードを披露。仕事を始めて1～2年ほど経った頃、「バレたい」という思いから、自分の中で一番のおしゃれをして、わざと目立つように渋谷を歩いたという。「今となっては恥ずかしい」と当時を回想する。

さらに、深田竜生も浮所の気持ちに共感。事務所に入り、周囲から「すごい!」と言われたことでつい調子に乗ってしまい、友人に自慢しようと原宿・竹下通りを歩いた時のエピソードを明かす。