星野リゾートが展開する「OMO(おも)by 星野リゾート」は6月18日から、「早朝の暑気払いツアー」を京都の3施設(OMO3京都東寺、OMO5京都三条、OMO5京都祇園)で開催する。

清々しい朝を迎える早朝のおまいりツアー

盆地特有の厳しい暑さで知られる京都の夏。観光も体力的に厳しくなる日中は、早朝と比べて最高12℃もの差があることも。そんな日中の酷暑や観光地の混雑を避け、比較的涼しく静かな早朝の時間帯に活動することは、古くから京都の人々に親しまれてきた夏の過ごし方の一つ。また、京都市が推進する「分散観光」の取り組みに合わせ、早朝の観光需要を喚起することで、オーバーツーリズム問題の解決への貢献も目指す。OMO京都3施設では、寺社仏閣にほど近い立地を生かし、泊まるからこそ体験できるディープで清々しい「暑気払い」の体験を提供する。

OMO3京都東寺「東寺蓮見の朝まいり」

「OMO3京都東寺」(京都市南区)では、6月18日～8月20日の期間「東寺蓮見の朝まいり」を実施する。平安京建都以来1,200年の歴史を持ち、静かな門前町が広がる東寺エリアで、世界遺産・東寺で夏にしか見られない蓮(はす)の景色を満喫する体験を提案する。

夏の朝にだけ見られる東寺の蓮の花

朝の清々しい空気の中、夏の午前中にしか咲かない東寺の蓮池と五重塔の景色をOMOレンジャーが案内する。弘法大師空海と蓮のつながりや、東寺の歴史について知り、早朝から心洗われるひとときが過ごせる。ツアーの最後には、東寺にほど近い「東寺餅」に立ち寄って買い物ができる。

冷たい煎茶と東寺餅でひといき

お参りの後は、空海が唐から日本に持ち込んだことが起源とされる「お茶」の文化にちなみ、東寺餅にもぴったりな冷たい煎茶を用意する。東寺餅にぎっしり詰まった餡子(小豆)は、古くから邪気を祓う「赤色」の食材として、夏の体調を整えるための暑気払いや厄除けの意味を込めて親しまれてきた。蓮の余韻に浸りながら、心も体も整えることができる。

OMO5京都三条「三条寺町朝まいり」

「OMO5京都三条」(京都市中京区)では、6月18日～9月18日の期間「三条寺町朝まいり」を実施する。東海道の終着点としてかつての経済の拠点であり、古き良き京都らしさとあたらしいもの好きな京都人の一面が垣間見える三条エリアで、静寂に包まれる朝のひとときを提供する。

静寂の本能寺でのおつとめ

織田信長が最後を迎えた寺として有名な「本能寺」で行われる、朝のお勤めにOMOレンジャーが案内する。合計5回の焼失を経てもなお再建し続けてきた力強い本能寺の朝は、まさに静寂そのもの。読経で心を清めた後には、ツアー参加者限定の特別な御朱印をもらうことができる。

夏にぴったりのオリジナルドリンク

京都の老舗料亭でも使用されている、江戸時代創業の老舗「村山造酢」の千鳥酢を使用したOMOオリジナルドリンクを提供する。お酢のさわやかな酸味は朝のおまいり後の体に染み渡り、京都の暑さによる疲労の回復もサポートする。

OMO5京都祇園「祇園うるわし朝まいり」

「OMO5京都祇園」(京都府京都市)では、6月18日～9月18日の期間「祇園うるわし朝まいり」を実施する。八坂神社を中心とした門前町であり、今も芸舞妓が暮らし花街の文化が色濃く残る祇園エリアでは、早朝だからこそ感じられる本来の祇園の「うるわしい」風景を案内する。

早朝の祇園の街を独り占め

日中は混み合う祇園の街の美しい風景を独り占めしながら、神社を巡る。縁切り縁結びで知られる「安井金毘羅宮」で夏の暑さや夏バテとの「悪縁」を切り、「八坂神社」では疫病退散と無病息災を祈願。祇園に暮らす人々が古くから大切にしてきた、季節の行事や文化に触れることができる。

生姜と麦芽糖の甘さが染みるひやしあめ

昔から祇園祭の時期に地域の人々にふるまわれていたという、「するがや祇園下里」の夏の定番「ひやしあめ」を用意する。京都の人々から夏バテ予防の飲み物としても親しまれており、麦芽飴と生姜の程よい甘さが乾いた喉を潤す。

【3施設共通】「京都暮らしの涼道具」の貸し出し

早朝まいりのお供には、京都の人々が暮らしの中で愛用している涼をとるための道具を、3施設それぞれで貸し出す。目からも涼しさを感じられる夏らしいうちわや、塩分補給にぴったりな京あめなど、京都ならではのアイテムで夏の朝の活動をサポートする。